Orgulloso de su padre y de su gestión en la empresa “que representa a los pobres”, Sendic se defendió ante la Justicia

El interrogatorio no lo encontró desprevenido. Si hubo algo que sorprendió a los presentes en la audiencia que se realizó el miercoles 25 en el Juzgado de Crimen Organizado —en el marco de una investigación sobre presuntas irregularidades en Ancap—, fue la claridad con la que el ex vicepresidente Raúl Sendic defendió su gestión al frente del ente petrolero. En una sala colmada, había cerca de 30 personas, manejó con soltura cifras, datos, fechas, nombres. Fue concreto, ordenado, y estuvo dispuesto a responder todo lo que se le preguntara. Sobre el final de su comparecencia dedicó varios minutos a pronunciar una especie de discurso reivindicativo en el que se refirió a la “campaña” en su contra y a “una de las peores situaciones que se han vivido en el ámbito de la política”. Recordó a su padre, a su familia, a los miles y miles de trabajadores vinculados a Ancap , habló de los errores “humanos” y reivindicó el “orgullo” de haber sido presidente de una empresa que “representa a los pobres”.

El fiscal del caso, Luis Pacheco, dijo a Búsqueda que tras haber tomado todas las declaraciones previstas a los involucrados, ahora estudiará la información recabada para determinar cómo prosigue la investigación. Informó que solicitará “pericias” sobre algunos “temas puntuales”, y no descarta realizar más citaciones, aunque no serán numerosas. La principal etapa de la indagatoria ya culminó, explicó. La siguiente etapa implicará estudiar y cruzar las declaraciones de los indagados, analizar los informes solicitados —pidió tres a Ancap, y otros dos a Alur y la subsidiaria Cementos del Plata— y disponer las pericias.

Pacheco dijo que mantiene la ambición de emitir un dictamen definitivo sobre el caso antes de fin de año. “Es un caso al que se le ha dado mucha importancia y por respeto a todos sería bueno resolverlo cuanto antes. Cuando empecé en febrero dije que quería terminarlo este año y esa sigue siendo mi aspiración”, afirmó. “Sería bueno, porque sería la coronación de un esfuerzo de todo el año”, agregó.

A pesar de que es consciente del “trasfondo político” de la investigación que tiene entre manos, Pacheco aseguró que ha trabajado con “total libertad” y que no ha recibido “presiones políticas ni de jerarquías de ningún tipo”.

Fuentes en conocimiento de las indagatorias dijeron que la Secretaría Nacional Antilavado envió en estas semanas informes solicitados por el Juzgado sobre la evolución patrimonial y movimientos financieros de más de una decena de personas. Las pesquisas sobre el patrimonio de los indagados también incluyen a familiares y allegados, afirmaron las fuentes.

Defensa.

Durante la audiencia, el ex vicepresidente defendió la decisión de contratar a la agencia de publicidad La Diez, pese a que el Tribunal de Cuentas observó el gasto y al reclamo de otras nueve agencias que se presentaron al llamado. Sendic aseguró que conocía al titular de La Diez, Pablo Álvarez, por los servicios que prestaba para Alur pero que no tenía “una relación personal” con el publicista.

Según surgió en la comisión investigadora en el Senado, Álvarez tenía una relación personal con el principal dirigente del sector y compañero de avatares políticos, el senador Leonardo De León.

El exjerarca también se refirió a la fiesta de inauguración de la planta desulfurizadora de La Teja, que costó más de US$ 370.000. Lo definió como “el proyecto de inversión ambiental más importante del país después de Salto Grande” y dijo que su inauguración no fue “un evento cualquiera”, sino “una cumbre presidencial” que “cada día que pasaba se hacía más compleja”. Del gasto total se enteró “ mucho tiempo después” de irse de Ancap.

Sendic elogió la cancelación de una deuda millonaria con la venezolana PDVSA —que logró un ahorro de US$ 300 millones— y deslindó a Ancap de la responsabilidad de haber dejado afuera a la empresa que inicialmente ideó la ingeniería financiera para hacer el acuerdo, Exor. Fue PDVSA la que decidió cambiar al intermediario de la operación, aseguró. Cuando luego Exor reclamó por haber sido excluida, y Ancap negoció una salida, fue el Poder Ejecutivo el que dio la orden de interrumpir el negocio y volver a dejarla afuera. Hoy la empresa tiene un juicio millonario contra Ancap.

Además, afirmó que “todas las decisiones que se llevaban adelante eran ratificadas por el Directorio”. Consultado sobre si tenía algún vínculo con el representante de Exor en Uruguay, Alejandro Steineck, quien fue diputado suplente del Frente Amplio, Sendic aseguró que se enteró “después” de su vínculo con la fuerza política.

Otro de los temas indagados es el negocio que Ancap realizó a través de Cementos del Plata para vender cal a Brasil, con la participación de la empresa Pleno Verde como transportista. Esa empresa recibió “anticipos” millonarios durante el tiempo que trabajó para Ancap. Sendic aseguró que “no tuvo conocimiento” de esos adelantos.

En una de sus denuncias, la oposición sostuvo que hubo irregularidades en los negocios de intermediación de Ancap entre Trafigura y la empresa estatal ecuatoriana Petroecuador. Sendic dijo en el interrogatorio que no participó en las negociaciones iniciales con Trafigura porque en ese momento no integraba el Directorio de Ancap, aunque sí lo hacía cuando se ratificó el acuerdo. Consultado acerca de por qué no se hizo un llamado a licitación, respondió que “hasta ese momento había funcionado sin ningún tipo de incumplimiento”. Sendic dijo además que Petroecuador siempre estuvo al tanto de que Trafigura era la que estaba refinando su petróleo y no Ancap, cuya refinería no tenía la capacidad de hacerlo.

Por otra parte, el ex vicepresidente aseguró que “cada una de las inversiones” que hizo Ancap o sus empresas colaterales “formaban parte del presupuesto que se informaba al Poder Ejecutivo. Además, dijo que tenía “reuniones periódicas” con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Industria. En otra parte del interrogatorio, Sendic volvió a referirse al rol del MEF. Sostuvo que durante su gestión estuvo “en una situación de permanente tensión” con el Ministerio a la hora de negociar los costos de distribución y las tarifas.

“La riqueza que tengo es el orgullo”.

“Quiero decir unas palabras porque hace mucho tiempo que estoy esperando este momento”. La última pregunta abrió espacio para que Sendic se desahogara. Los últimos dos años y medio fueron “una de las peores situaciones que se han vivido en el ámbito de la política”, afirmó. “Una campaña de desprestigio muy grande”, con “denuncias tremendas” de corrupción, coimas y tráfico de influencias que le “han hecho un daño muy grande a una persona que tiene familia”.

Antes debió comparecer ante el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio y a la Junta de Transparencia y Ética Pública, pero para Sendic “el lugar que ofrece mayores garantías” es la Justicia. Y volvió a repetir una defensa que ensayó desde la comisión investigadora en el Senado hasta en entrevistas por diversos medios. “Se ha preguntado dónde están los US$ 800 millones y hoy explicamos cómo fue el proceso de capitalizaciones y cómo los propios ministros de Economía reconocen que no se pueden trasladar a las tarifas y eso generó perjuicios importantes. Están en la gente que no pagó un combustible más caro”.

Por último, dejó un mensaje claro. “Me siento orgulloso de todos estos proyectos, que se pensaron a mediano o largo plazo, con acuerdos y errores, con demoras y con costos que no se podían calcular desde el principio y siempre actuando con la mayor honorabilidad posible. Pueden revisar todas mis cuentas e ingresos y de todo mi sector político y tengo el orgullo de salir de la actividad política con la misma pobreza que entré. La riqueza que tengo es el orgullo de mi tarea cumplida con la mejor de las intenciones”.

