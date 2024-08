Otros caminos, otras recompensas

“El Maestro se dio vuelta para salir de la habitación, pero antes de retirarse, giró, volvió hacia mí y me dijo: ‘Mirá que te conocemos como una persona muy seria y confiamos en vos’. Nada más. Estaba claro el mensaje”. El que habla es Diego Lugano y se refiere al momento en que perdió definitivamente la titularidad en la selección uruguaya de fútbol, en el Mundial de Brasil 2014. “Me estaba diciendo que tenía que decidir pensando lo mejor para el grupo, no pensando solo en mi deseo personal”, dice el futbolista en Maestro. El legado de Tabárez, editado por Ediciones B. Lugano se había lesionado contra Costa Rica y no se quería perder el partido frente a Inglaterra. Pero no podía practicar. Le pedía al técnico que le diera dos días para recuperarse y volver a entrenar. No era cualquier jugador. Era Lugano. Pero el técnico era Tabárez: “No, Diego, si no entrena, no juega”. Lugano levantó la voz: “¡No me da dos días de descanso!”. Sus 10 años en la selección y su cinta de capitán no le daban ningún privilegio. “Pinchame que voy a entrenar”, le dijo al doctor Pan. Mientras practicaba sentía el murmullo. “Me daba cuenta de que mis compañeros cuchicheaban que me arrastraba. Y era la verdad. Pero no me decían nada”. Más tarde, el kinesiólogo Walter Ferreira le dijo que los otros jugadores comentaban que no podía con esa pierna. Y Lugano se confesó: “No puedo jugar, Walter”. De inmediato se lo dijo a Tabárez, quien le respondió: “Estaba esperando que me dijera eso. Vaya tranquilo, mañana un compañero suyo va a dejar todo en la cancha”.