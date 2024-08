Pacto de silencio permitió crecer “tentáculos” de corrupción en el fútbol

En la madrugada del 27 de mayo de 2015 el fiscal interino de Brooklyn, Estados Unidos, Kelly T. Currie, no podía conciliar el sueño. Un mes atrás había tomado el lugar de su antecesora, la fiscal Loretta Lynch, quien había partido hacia Washington DC para ocupar el cargo de Fiscal General. Antes de irse, Lynch lideró una investigación que descubrió una red de coimas y estafas en lo más alto del órgano rector del fútbol mundial, la FIFA . Esa madrugada, mientras a Currie la ansiedad no lo dejaba dormir, la Policía suiza irrumpía en uno de los hoteles más lujosos de Zúrich y detenía a siete dirigentes de la organización.

Los gastos ostentosos de la FIFA nunca se disimularon. La sede del organismo, en Zúrich, costó unos U$S 470 millones. Los integrantes de su Comité Ejecutivo recibían una remuneración de U$S 100.000 por año, a lo que se sumaban U$S 500 diarios por cada día en funciones. “Y como la soledad puede afectar el espíritu deportivo”, la FIFA les pagaba también U$S 250 diarios a los acompañantes de los dirigentes: hijo, esposa o amante, detalla el libro.