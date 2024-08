Para Álvaro Garcé, el “primer resultado” de la Concertación es la candidatura múltiple del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo

Dice que a veces se sube a su auto y recorre solo los barrios periféricos de Montevideo. Que para en los lugares que le parecen “claves”, que baja la ventanilla y habla con la gente, que escucha a los vecinos para medir la temperatura de la ciudad. A dos días para que termine el 2014, el ex comisionado parlamentario para el sistema carcelario Álvaro Garcé fue proclamado por el Partido Nacional como el candidato blanco para el Partido de la Concertación. En pocos meses pasó de ser un posible aspirante a dirigir el Ministerio del Interior en un gobierno de Luis Lacalle Pou, a ser candidato a intendente de Montevideo. Y su discurso municipal está teñido de cuestiones relativas al orden público. Planea crear en la comuna una Secretaría de Seguridad para trabajar en conjunto con el gobierno y la Justicia. Le cuesta desembarazarse de su experiencia como comisionado, tanto que cuando habla de negociar con el sindicato Adeom alude a un escenario de toma de rehenes en una cárcel. Para Garcé, con el “diálogo“ y la “paciencia necesaria” no hay situaciones que no se puedan resolver, ni siquiera la relación de “conflicto permanente” que enreda hace años a la Intendencia con Adeom. Dice que el modelo del Frente Amplio ya está “agotado” y apuesta a la “propuesta emergente” de la Concertación para “la esperanza y el cambio”. Lo que sigue es un resumen de la entrevista con Búsqueda.

—¿Cómo es sacarse el traje de candidato a ministro del Interior para ponerse el de candidato a intendente de Montevideo?

—Debo decir que en realidad el traje de candidato al Ministerio me lo adjudicó la prensa. Yo lo que hablé con Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga al respecto fue la integración a un equipo de seguridad, nunca llegamos a hablar de cargos, no era un tema decisivo para mi incorporación. Siempre dije que iba a estar donde los dirigentes entiendan que podía dar una mano. Luego, transcurridas las elecciones de octubre, y sobre todo durante noviembre, hicimos una gira nacional hablando sobre temas de seguridad, y sin que yo estuviera en conocimiento se comenzó a barajar la posibilidad de una candidatura en la Concertación por el Partido Nacional. He sentido en estos días un acercamiento muy grande de mucha gente, el respaldo de las distintas agrupaciones. Con lo cual queda claro que la candidatura es propuesta y nace desde el Partido Nacional a alguien que tiene una identificación como votante nacionalista, pero que es una de las candidaturas dentro de un instrumento nuevo, con una lógica diferente que es la Concertación. Y que no nace contra el Frente Amplio sino que nace de una manera propositiva a favor de un cambio. No es un mero mecanismo de suma de votos.

—Usted ha estado vinculado más que nada a temas de seguridad. ¿Por qué cree que surge su nombre como candidato a intendente?

—Hasta lo que he podido saber, la proposición salió prácticamente en paralelo en más de una agrupación. A mí en principio me sorprendió, pero cuando decidí tomar el desafío, lo hice con toda la voluntad y sin ninguna clase de reserva. Se me ha dicho en estos días que no estoy asumiendo una tarea sencilla. A ver, competir en Montevideo contra el Frente Amplio no es sencillo. Yo digo que lo difícil no es imposible. Se me ha dicho que la competencia a través de un instrumento nuevo como la Concertación supone una incógnita y en ese plano estoy absolutamente convencido, no solo de la necesidad de la Concertación, sino de sus posibilidades. Creo en la posibilidad de su éxito y en la viabilidad de su repetición en algún otro escenario departamental en el futuro. Sobre la experiencia que puedo ofrecer como candidato y eventualmente como intendente… yo tengo la experiencia de gestión como director del Registro Civil. Y como comisionado parlamentario, si bien no fui un gestor, toda la actividad de la institución no solo apuntaba al control sino a la realización de recomendaciones que tenían que ver con medidas de gestión. Yo diría que la experiencia de esos diez años me ha permitido apreciar el valor de la negociación, lo cual es absolutamente trasladable al escenario departamental. La necesidad de tejer los acuerdos, de negociar, no solo en el relacionamiento con Adeom sino con instituciones privadas, como pueden ser los clasificadores de basura. Esas son dos cuestiones que han sido asignaturas pendientes. La relación con Adeom ha sido conflictiva durante demasiado tiempo. El conflicto no puede ser permanente y por eso es necesario llegar a los acuerdos con negociación.