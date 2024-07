Para la Junta de Transparencia, contratar familiares en el Estado es corrupción y exige a los funcionarios que lo corrijan

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) envió un mensaje claro a los funcionarios públicos. El nepotismo en el Estado tiene que erradicarse y no importa si hay una ley que lo prohíba o no. La ética está en el centro del debate público y la ciudadanía no tolera estos comportamientos, indica el organismo en un comunicado divulgado el miércoles 21. Y, por eso, exhorta a que se corrijan las faltas, o la propia Jutep actuará.