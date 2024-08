Partidos superan tensiones y designan a la dirección de la Institución de Derechos Humanos con la mirada puesta en la Corte

De no continuar con la sesión, un frágil acuerdo entre el oficialismo y oposición podría haberse caído, y con ello arrastrar otras negociaciones que vienen en camino.

Desde hacía varias semanas oficialismo y oposición venían conversando sobre la necesidad de llegar a un acuerdo. Pero la Inddhh no era el único punto de negociación, queda llenar la vacante en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) antes de mediados de mes y renovar la integración de la Corte Electoral y Tribunal de Cuentas. Por eso, los partidos priorizaron llegar a acuerdos, evitar las tensiones y mostrar “madurez política”, según explicaron varios negociadores.

La negociación para nombrar a los nuevos directores de la institución no fue sencilla. Según la ley que la creó, se necesita una mayoría especial de dos tercios de la Asamblea General para designar a los directores. Si no se consigue esa mayoría en dos votaciones sucesivas, se cita a una nueva asamblea dentro de los siguientes 20 días. En esa nueva instancia, los directores podrán ser electos por mayoría absoluta.

El abogado Wilder Tayler­ superó los dos tercios en la primera votación como parte del acuerdo. Cuando se conoció el resultado, los colorados se llevaron una sorpresa: el candidato que promovían, el exdiputado Gustavo Espinosa, quedó muy atrás. Los colorados contaban con que los blancos le darían su apoyo, cosa que no ocurrió.

Antes de la segunda votación hubo un largo cuarto intermedio. Diferencias en la interna del oficialismo hicieron peligrar el acuerdo entre varios partidos. Había legisladores del Frente Amplio que no querían votar a Mariana Blengio —impulsada por el Partido Nacional— y promovían la continuidad en la institución de Juan Raúl Ferreira. Pero el Partido Nacional no quería votar a Ferreira pese a que es blanco. En el Frente Amplio había dirigentes que querían dejar pasar los 20 días y poner a Ferreira. Los blancos dijeron que si hacían esto, no habría más negociación. Luego de varias discusiones se llegó a un acuerdo: ingresarían a la institución la jueza Mariana Mota, Juan Faroppa (actual director de la Inddhh), Josefina Plá y Blengio.

En el Partido Nacional no quedaron del todo conformes con el resultado del acuerdo.

El diputado del Partido Independiente Iván Posada dijo que alcanzar las mayorías especiales es “señal de madurez política”, consignó La Diaria.

Suprema Corte.

Ahora los partidos buscarán ponerse de acuerdo en la designación de un nuevo integrante de la Suprema Corte de Justicia. Hay una vacante luego de que Ricardo Pérez Manrique dejara la SCJ, a mediados de mayo, debido a que cumplió 70 años de edad.

El miércoles 2, en el Senado, los partidos comenzaron a avanzar en la negociación. Hay acuerdo para que quien ocupe el cargo dejado por Pérez Manrique lo haga con el respaldo de los partidos, dijo el senador Álvaro Delgado (Partido Nacional).

Los dirigentes no quieren que se repita lo que ocurrió a comienzos de año cuando asumió Eduardo Turell. En este caso no hubo acuerdo y quedó Turell por ser el miembro de un Tribunal de Apelaciones con mayor antigüedad.

Los negociadores esperan llegar a un acuerdo la semana próxima, ya que el plazo vence el 13 de agosto.

Además de la SCJ, los partidos también negocian quién ocupará la vacante que se producirá en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo el año próximo. Otro tema a conversar es la designación de nuevos integrantes del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral.

Información Nacional

2017-08-03T00:00:00

2017-08-03T00:00:00