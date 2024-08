Peces de colores

Título anodino para una película sosa. Aunque el original remite a otra cosa (“Salmon Fishing in the Yemen”) y hay una interesante novela detrás, la historia termina en los escaparates de los productos bien sosos.

Como al jeque le sobran la pasta y las buenas intenciones (y también un discurso new age un tanto insoportable), la empresa toma forma real al mismo tiempo que el científico y la representante, de comprobadas vidas solitarias a pesar de tener pareja, estrechan sus relaciones.

Pero no. La comedia apenas alcanza a dibujar un par de chistes que se festejan con una levísima mueca, el personaje de Scott Thomas se va quedando sin nafta (el personaje, no la actriz), el jeque sigue con su verborragia new age (que incluye religión, peces y amor, pero por la paz que el tipo lleva encima podría hablar de todos los temas hasta el infinito), Blunt tiene poco para aportar y McGregor queda solo contra el mundo embutido en su científico bobeta pero de buen corazón, que es lo que tiene que hacer. Adiós a la química.

A todo esto, uno mira al director (técnico), el sueco Lasse Hallström, a ver si ensaya alguna variante, si hace algo para cambiar la pisada, si se entera de que así moriremos de aburrimiento en la peor de las chaturas. Claro, uno confía en el hombre porque tiene algún antecedente acertado (“¿A quién ama Gilbert Grape?”, “Mi querido intruso”), pero son más los antecedentes desacertados (“El poder del amor”, “Casanova”, “Chocolate”... todo empalagoso, como los títulos lo indican), y entonces la historia confluye del modo más previsible y anodino: si en la novela había algo picante, en la película no está; si en la novela había un tono amargo, en la película lo cambiamos por un tono dulce. Más poder del amor, más chocolate.

¿Qué nos queda? Unos simpáticos pececitos de colores que saltan ante la felicidad del jeque y la de Ewan McGregor. Y Hallström que debe haber dicho en la última escena: “¡Qué lindo quedó!”.

“Un amor imposible” (“Salmon Fishing in the Yemen”). Reino Unido, 2011. Dirección: Lasse Hallström. Guión: Simon Beaufoy, sobre novela de Paul Torday. Con Ewan McGregor, Emily Blunt, Kristin Scott Thomas, Amr Waked. Duración: 107 minutos.

Vida Cultural

2012-08-30T00:00:00

