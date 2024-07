Philip Morris dice pretender U$S 25 millones en su demanda contra Uruguay, luego de que el presidente y Vázquez abordaran el litigio

“Lo que yo le voy a decir a Obama es que la del cigarro es una batalla por la salud y que no es un asunto comercial para Uruguay. Los números que me dio Tabaré (Vázquez) en la reunión (que ambos mantuvieron en la residencia del ex presidente esta semana) son espantosos. Cerca de ocho millones de muertos por año por ese asunto. Es brutal. Me explicó que no es la nicotina. Son otras sustancias las cancerígenas que hay en el cigarrillo. Yo voy a aprovechar la bocina que me presten en la visita a la Casa Blanca para dar manija en este y otros temas”, declaró el presidente Mujica a Búsqueda.