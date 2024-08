Plataforma cripto busca “alternativas” ante las restricciones de bancos y tarjetas, que consideran de “riesgo” sus operaciones

Las luces amarillas eran casi la única iluminación de una sala negra que convocaba a una treintena de personas en su mayoría jóvenes, incluidos algunos influencers. Cada trago de vino, vodka, fernet y ron estaba bautizado con un nombre que resultaba familiar para los habituados al mundo de las criptomonedas: Binance Passion, Ethereum Punch, Bitcoin Frenchside, Caipi Sol, Tether -Ray. En la pantalla, la bienvenida a los “binancians” a un after office organizado por la plataforma de exchange de criptomonedas Binance. La idea de los organizadores fue reunir a “gente que habla el mismo idioma” para “calmar un montón de dudas” sobre el acceso a un mundo que se inició hace una década pero que parece concentrar cada vez más atención, también en Uruguay.

En el evento de Binance García explicó que los bancos centrales de cada país son los encargados de la regulación. Criticó que estas instituciones “se ponen a la defensiva” y se toman su tiempo “para evaluar qué pasa”.

En Uruguay, el Banco Central (BCU) tiene previsto “sentar las bases” de la regulación de estos “activos virtuales” —la “representación digital de valor o derechos contractuales que puede ser almacenada, transferida y negociada electrónicamente mediante tecnologías de registro distribuido o similares— en el último trimestre del año, informó el viernes 1º en un comunicado. En el texto, el organismo recordó que esos activos digitales no son moneda de curso legal y aconsejó a los usuarios hacer una “evaluación exhaustiva de los riesgos”, que son “altos”. Los activos pueden estar expuestos “a una gran volatilidad en su precio y cotización”, alegó.

Un “filtro”

“Si ven un puesto abierto, no lo duden: apliquen. La empresa está buscando gente con ganas, que le guste el mundo cripto”, afirmó Hinz. Para conformar sus equipos de trabajo, Binance busca empleados convencidos del mundo al que ingresan. Y ese convencimiento incluye estar dispuesto a cobrar el sueldo en algunas de las criptomonedas que utiliza la plataforma. Si aceptan o no eso “muchas veces puede ser un filtro” para contratar a una persona, reconoció García. “La verdad es que si aceptás cripto como sueldo estás entendiendo por qué lo hacés. Okey, eso ya es un montón para nosotros (...) porque quiere decir que estás entendiendo en qué equipo estás jugando”, explicó el ejecutivo.

Luego, llegó la aclaración: “La empresa nos pide que no evadamos impuestos”, comentó Carnelli. “Cada persona tiene que hacer sus aportes correspondientes a cada país. Pagamos en cripto, pero somos responsables”, agregó.

Al final de la charla, esa ejecutiva remarcó que las criptomonedas “no son consideradas ilegales”. Incluso, dijo que hubo consultas al gobierno para asegurarse que una empresa pueda pagar su sueldo en activos legales. Y la respuesta “es que sí”. Esa afirmación se basó en un informe realizado por los abogados Santiago Madalena y Sandra Garín, publicado por El Observador el 9 de agosto. Ese análisis —al que accedió Búsqueda— concluyó: es “válido abonar el salario mediante criptomonedas, siempre y cuando se abone lo que exceda el salario mínimo que corresponda percibir al trabajador”.

Canales alternativos

El comercio de electrónica PcCompu, ubicado en la Ciudad Vieja, se define en su web y en historias promocionadas de Instagram como la “primera tienda” que acepta Binance Pay (una plataforma de la compañía que permite hacer pagos). “Compra con criptomonedas sin comisiones”, dice el texto publicitario.

En el after office se señaló que PcCompu tiene “varias” transacciones en la semana con criptomonedas, pero muchos clientes tienen “problemas al momento de cargar saldo a sus cuentas de Binance” porque no funcionan las tarjetas de crédito para el país. Y, entonces, fue necesaria otra aclaración de Carnelli: “No funciona ninguna tarjeta ni de crédito ni de débito. Estamos trabajando en eso”. Hinz agregó que Binance está buscando una “solución u otra alternativa” a ese problema.

La plataforma tiene otras opciones para cargar saldo y la más recomendada por los ejecutivos es el sistema peer to peer, que permite ofertar criptomonedas y comprarlas a través de transferencias o “cualquier alternativa de pago” disponible en la región. García destacó que este sistema, a diferencia de las operaciones con tarjetas, no cobra comisión y no tiene “demora bancaria”.

Los ejecutivos de Binance pusieron énfasis en que es un sistema seguro. Y Carnelli comentó su propia experiencia: “En muchos lugares he leído que la gente tiene un poco de miedo de usar peer to peer, pero es superseguro. Lo digo como usuario porque, al cobrar en cripto, tengo que venderlas muchas veces. Entonces, uso peer to peer y funciona superbién, rápido y seguro”.

Si el usuario tiene criptomonedas y las vende a través de peer to peer, el comprador le enviará el dinero por transferencia y, luego, con el comprobante asegurará que el pago se efectuó. Para este tipo de transacciones también fue oportuna una nueva advertencia: la referencia o el asunto de la transacción no debe aludir a ninguna palabra relacionada a activos virtuales. “Nunca pongan como referencia del banco ‘criptomonedas’, ‘Binance’, ‘cripto’, ‘bitcoin’ o lo que sea. Son cosas que hacen que los bancos bloqueen las transferencias. Lo mismo les pasa si ponen ‘bomba’, ‘Rusia’ o cualquier cosa”, les comentó Carnelli a los “binancians”. “No es un tema de Binance, es un tema con cripto. Hay un montón de palabras que son consideradas de riesgo y los bancos cortan las transferencias. Ese es un buen pique”.

Para evadir estas restricciones y mientras busca una solución, Binance ofrece otras alternativas. La firma tiene una cuenta en dólares a la que los usuarios pueden hacer transferencias y, según el monto que recibe, acredita un BUSD (dólar virtual de Binance). En otros países está habilitada una tarjeta de la plataforma y la firma pretende “tener la posibilidad de operarla en Uruguay, aunque el director admitió que no es “sencillo” de implementar porque “ya entran los bancos reguladores”.

A su vez, Hinz aseguró que “la idea es trabajar” con un banco para que sea “criptofriendly”, pero prefirió no adelantar detalles de posibles negociaciones “hasta que no esté funcionando”. La intención es ofrecer “las opciones lo más localizadas posibles”, sostuvo.

El sistema “peer to peer cash” es otra opción para transaccionar a través de comerciantes que ofrecen el dinero en efectivo. Esta alternativa implica una serie de protocolos de seguridad y requiere un lugar físico en donde se maneja “un volumen de dinero en efectivo importante”. Carnelli mencionó una desventaja de esta alternativa: el problema de la seguridad pública que “desanima” a los clientes.

