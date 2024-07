Por primera vez, un candidato blanco supera el millón de votos

El conteo de votos iniciado el martes se volvió importante porque, por primera vez en 25 años, el resultado fue muy parejo: la ventaja de la fórmula Lacalle Pou-Beatriz Argimón sobre Daniel Martínes-Graciela Villar fue menor a la de los votos observados. En 1994, cuando aún no se había aprobado la reforma constitucional que incluyó el balotaje, tres partidos aparecían con chances de ganar el gobierno. Finalmente, el Partido Colorado triunfó en la elección con el 30,9% de los votos, seguido muy de cerca por el Partido Nacional con el 29,8% y el Frente Amplio con el 29,3%.

El domingo 24, veteranos dirigentes y militantes políticos recordaban la ajustada elección del 94. Una de la diferencias con aquella elección disputada es que Alberto Volonté, que terminó segundo, reconoció el triunfo de Julio María Sanguinetti pese a que su ventaja era menor a la cantidad de votos observados. Dirigentes de todos los partidos esperaban que Martínez hiciera lo mismo con Lacalle Pou, dado que consideraban imposible que el resultado se pudiera revertir en el escrutinio final.

Según el escrutinio primario, Lacalle Pou aventaja por 28.666 votos a Daniel Martínez. Quedan por abrir los 35.229 votos observados que, de seguir la tendencia y por cómo se repartieron en octubre, le darán la victoria al candidato del Partido Nacional. Los votos observados son de personas que no pudieron emitir su sufragio en el circuito que les corresponde o que por algún motivo no cumplían todo lo requerido para sufragar. Votan observado, por ejemplo, los custodios de las urnas (militares), funcionarios electorales que hagan tareas de apoyo, personas con discapacidad que deberían votar en un establecimiento que no tiene accesibilidad o quienes están en una zona rural sin circuito.

Esta fue la tercera vez consecutiva que un candidato del Partido Nacional disputa la segunda vuelta. Y es la primera vez que supera el millón de votos. Lacalle Pou recibió el 48,7% de los votos (1.168.019). Esto marca un crecimiento en votos si se compara con lo que le pasó al propio Lacalle Pou hace cinco años, cuando había obtenido el 41,1% (943.524). También superó los 994.510 que obtuvo su padre Luis Alberto Lacalle Herrera en 2009 y los 1.158.708 que recibió Jorge Batlle en 1999.

A la vez, fue la segunda vuelta más pareja de las cuatro que se han disputado hasta el momento. El candidato del Frente Amplio obtuvo el 47,5% de los votos (1.139.353).

El balotaje confirmó la tendencia de que el Frente Amplio es más fuerte en el área metropolitana. La fórmula Martínez- Villar ganó en esa área: Montevideo y Canelones. En ambos superó el 50%. En la capital del país tuvo el mejor registro (54,3%) y en Canelones el 50,9%. Su peor votación fue en Rivera, con el 29,6% de los votos.

La fórmula Lacalle Pou-Argimón ganó en 17 de los 19 departamentos. Su mejor votación fue en Rivera, con el 64,9%. En 15 departamentos superó el 50% de adhesiones. La fórmula blanca estuvo por debajo del 50% en Montevideo y Canelones, donde tuvo las peores votaciones, y estuvo cerca de la mitad de los votos en Paysandú y Soriano.

En la elección del domingo 24 aumentó la cantidad de personas que votaron respecto al 27 de octubre. Lo hizo el 90,1% de los habilitados, cuando en octubre votó el 89,95%.

Información Nacional

2019-11-28T00:00:00

2019-11-28T00:00:00