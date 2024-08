Presidente insólito (o cómo aprendí a amar la lavandina e inyectarla)

—Ridículo completamente —opinó el productor—. Nadie se lo creerá. No me hagan repetir la premisa de siempre: el cine es cre-di-bi-li-dad. Semejante estupidez nos descentraría del drama y pasaríamos a la comedia. Y no estamos para comedias. Además, tenemos que tener en cuenta que la nueva normalidad implicará mantener la distancia entre la gente, por lo tanto, será complicado escribir una historia en la que los actores deberán interactuar a una prudente distancia entre ellos, una distancia a salvo de toses y estornudos. Tenemos un presidente incompetente, ese punto de partida está bien, me gusta. Avancemos.