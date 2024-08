Primera baja de incorporación de maquinaria agrícola desde 2009

Con precios internacionales no tan ventajosos como en el pasado y costos de producción elevados, los agricultores en Uruguay asumieron una actitud más cauta al momento de incorporar nueva maquinaria para sus campos. De hecho, en 2014 se cortó la tendencia de aumento de esas inversiones y se produjo un descenso de 6% frente al año anterior, según la medición que hace el área de consultoría de la firma contable Carle & Andrioli.

Su índice de Inversión en Maquinaria Agrícola (Idima) permite analizar la evolución de las compras en el exterior de tractores, sembradoras y cosechadoras en base a estadísticas de la Dirección Nacional de Aduanas. El Idima, cuyo primer dato es de 1996, creció de manera sostenida desde comienzos del siglo —salvo por la caída registrada en 2009 por la crisis económica mundial que se había gestado en Estados Unidos—. En 2014 las inversiones en esas máquinas sumaron U$S 265 millones, lo que representó una baja de 6% frente al año previo.

También se observó una reducción en la inversión anual en maquinaria agrícola calculada por hectárea sembrada: pasó de U$S 143 en 2013 a U$S 121 en 2014. En porcentaje eso supone una caída de 15,4%.

No obstante ese descenso, el monto invertido por hectárea el año pasado supera el promedio del quinquenio 2003-2007 (U$S 62) y es muy similar al de 2008-2012 (U$S 120), remarca el informe de la consultora.