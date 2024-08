Pugna por Stones

Una delegación vinculada a la producción de un eventual concierto de los Rolling Stones en Uruguay, en el marco de su próxima gira sudamericana en marzo de 2015, visitó el Estadio Centenario a principios de julio y la evaluación fue satisfactoria, confirmó a Búsqueda Mario Romano, director de la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO). “El pedido fue de un empresario uruguayo”, agregó el jerarca, que mantuvo en reserva la identidad del promotor por expreso pedido. Uno de los productores interesados en concretar el recital, el uruguayo Atín Martínez —quien en 2006 estuvo muy cerca de concretar la visita de Jagger y Richards—, dijo a Búsqueda semanas atrás que la inclusión de Uruguay está “muy cercana” pero “depende de la decisión de la banda”. Agregó que “no es necesaria una visita al Estadio”, de lo que se desprende que la recorrida confirmada por CAFO corresponde a otro interesado. El diario argentino “Clarín” informó esta semana que tres empresas, DG Producciones, Time For Fun (T4f) y Fénix, pugnan por los conciertos en Argentina por un monto global cercano a U$S 30 millones, y que la primera, de Daniel Grinbank, corre con mejor chance por haber producido las tres visitas anteriores del grupo. Martínez ha trabajado con T4f en las fechas uruguayas de One Direction y Violetta, entre otros, y actualmente está vinculado a Fénix para el recital que Ricardo Arjona ofrecerá en el Parque Central el 1º de octubre.