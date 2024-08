Quinta a fondo

Ethan Hunt, que tiene algo de James Bond —incluso lo llaman “Mr. Hunt”, tanto los buenos como los malos—, otro poco de Jason Bourne —es un maestro de la infiltración, es sumamente honesto, perseverante como un samurai—, y hasta algo de Batman, es ahora perseguido por la CIA. La razón: la IMF, la agencia para la que trabajaba Hunt y su equipo, dejará de existir, no va más. Demasiados riesgos, demasiados estragos ha provocado, y no hay forma de justificarlo. Hay un elenco notable respaldando toda esta operación cinematográfica: Jeremy Renner, Simon Pegg y Ving Rhames. Y Alec Baldwin, que juega de taco y la hace de goma. Y Rebecca Ferguson, que interpreta a Ilsa Faust —nombre que remite al personaje nazi-exploitation, que encarnó la diosa grindhouse Dyanne Thorne—, la doble o triple agente británica, sexy y letal, la femme fatale que faltaba, que le salva la vida a Hunt y no precisamente por buena samaritana. Entre las descargas de adrenalina y algunas licencias que McQuarrie se dio en el guion, el disfrute se completa con los buenos momentos de humor que la película tiene la bondad de ofrecer. Es más de lo que se puede decir de muchas sagas.