Reforma educativa: con docentes o sin ellos

Mientras tanto, el 40% de los jóvenes no termina la educación secundaria, cuando en Nueva Zelanda casi el 100% de la población tiene estudios universitarios. Como bien dice el pensador liberal Herbert Spencer: “La gran meta de la educación es formar seres aptos para gobernarse a sí mismos y no ser gobernados por los demás”. Y esto es justamente a lo que se oponen los sindicatos de izquierda: a que los individuos logren ser independientes y no tengan que suplicar un subsidio o un empleo al sindicato, al Estado o a alguna ONG afín.