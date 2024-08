Ron Carter tocará en el Sodre

El jazzero Ron Carter actuará en el Auditorio Nacional Adela Reta el lunes 30 de setiembre y la banda de rock Aerosmith tocará en Montevideo el miércoles 9 de octubre, muy probablemente en el Estadio Centenario, cuya administración estudia la fecha. Estos dos nombres de primer nivel mundial se suman a los ya confirmados Herbie Hancock, Blur y One Direction, en una agenda musical que no da respiro y que sitúa a nuestra capital como escala en las giras sudamericanas de artistas internacionales masivos.

Hay que invertir en serio para ver a esta estrella ganadora de 14 premios Grammy que ha trascendido largamente el ambiente del jazz, al punto de ganar en 2007 el Grammy a álbum del año por “The Joni Letters”, su tributo a Joni Mitchell. Las 1.000 localidades que alberga el Metro se pusieron a la venta el lunes 24 en Red UTS, Red Pagos y Tienda Inglesa a $ 3.650 (platea preferencial), $ 3.150 (platea), $ 2.650 (tertulia, filas 1-5) y $ 1.650 (tertulia, filas 6-11). Hasta el lunes 1º de julio se pueden comprar únicamente en efectivo y con tarjetas del Banco Comercial. El martes 2 se habilitará la venta con las tarjetas de crédito Visa, Master y American Express de todos los emisores.

El concierto de Aerosmith, según supo Búsqueda, está arreglado para el miércoles 9 de octubre, seguramente en la Tribuna Olímpica del Centenario, con capacidad para unos 21.500 espectadores. Restan resolverse algunas cuestiones logísticas para la reserva del estadio y contractuales para que la fecha sea confirmada en la página web de la banda. Entonces podrá anunciarse el concierto y se pondrán a la venta las entradas. La banda oriunda de Boston, liderada por el cantante Steven Tyler y el guitarrista Joe Perry y próxima a cumplir 40 años en la carretera, actuará en el marco de una gira sudamericana luego de tocar en Buenos Aires.

El director de CAFO, Mario Romano, dijo a Búsqueda que el único escollo para la realización del concierto es la cercanía del partido del martes 15 de octubre contra Argentina por las eliminatorias. Romano aseguró que “ayuda mucho que el concierto sea en la Olímpica, sin usar la cancha” y que CAFO “debe evitar cualquier complicación de cara a ese encuentro”. El funcionario agregó que en los próximos días concluirán los trámites en curso y se definirá el asunto.

Bonanza.

Estabilidad económica local, crisis europea, cepo cambiario argentino y dólar barato han contribuido para que Montevideo ya no sea un mero espectador de los grandes números que llegan a Buenos Aires. Bobby McFerrin, Faith No More, Beady Eye y Sonic Youth en 2011; Paul McCartney y Garbage en 2012; Elton John, Chuck Berry, The Black Keys y Franz Ferdinand en 2013, afianzan a la ciudad en el principal circuito musical de la región. Y la reciente exoneración del IVA que dispuso el gobierno para los shows internacionales es un incentivo que puede ser decisivo para la concreción futura de nuevos espectáculos de gran porte. En 2006 el productor Atín Martínez estuvo muy cerca de traer a los Rolling Stones y pidió al entonces director de la Dirección General Impositiva, Eduardo Zaidensztat, la quita del IVA para hacerlo posible, licencia que no le fue otorgada. Con el nuevo marco impositivo, ahora que se avecina una nueva incursión rolinga por el vecindario, no es de extrañar que alguno lo vuelva a intentar.

