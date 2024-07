Sanguinetti dice que la solución para Venezuela es la “asfixia económica”, pero señaló que eso tiene un “enorme costo social”

Para el expresidente Julio María Sanguinetti , no existe una “buena” solución para el problema político institucional de Venezuela. Por eso, entiende que la única salida es aplicar una “asfixia” económica al país caribeño, pero reconoció que eso tiene un “enorme costo social”.

Sanguinetti dijo que la “solución militar siempre es peligrosa”. Además, “no va a ser un general” el que deponga a Maduro “porque están todos acomodados en el narcotráfico, ni un coronel importante. Si viene alguno, es algún teniente coronel joven ambicioso como Chávez y se carga todo”.

Morales Solá lo interrumpió y le señaló que no se ve una “solución buena” por ningún lado.

“No hay ninguna buena”, afirmó Sanguinetti. Explicó que la “única expresión” para resolver esa situación es “muy penosa”, ya que pasa por el “corte total de suministros financieros”. “Venezuela vive de venderle petróleo a Estados Unidos. Pero esas empresas ya no son venezolanas, son cuasi chinas, porque Venezuela ha sobrevivido vendiéndole petróleo por adelantado a China. La asfixia económica sería lo único que llevaría a una situación de colapso, con un enorme costo social”.

Agregó que todas las situaciones son de “altísimo riesgo” e insistió en que no ve otra salida que la “opresión económica”. “Una invasión militar es una catástrofe, sería espantosa”, insistió.

Sostuvo que habría que ver “cómo presionar” a Venezuela sin que “aparezcan” en este caso Rusia y China.

Una parte de la charla de Sanguinetti se centró en la defensa de las instituciones democráticas ­?y por eso puso como ejemplo a Venezuela? cuando estas se caen.

“Tenemos que defender las instituciones”, dijo, y generó el aplauso de las personas que estaban en el salón del Fendi Château de Punta del Este.

El “amigo Mario”

Sanguinetti también se refirió a la situación interna de Uruguay. Se refirió a expresiones del escritor peruano Mario Vargas Llosa, quien sostuvo a comienzos de enero en Canal 12 que la “izquierda uruguaya es un ejemplo para América Latina”.

“Realmente no sabe o no tiene la dimensión que tenemos nosotros del gobierno del Frente Amplio”, dijo Sanguinetti, y volvió a generar aplausos del auditorio. Explicó que lo que dice Vargas Llosa­ es “relativamente válido en la medida en la que compara lo que han sido los gobiernos del Frente Amplio, con todos los cuestionamientos que le hacemos, con otros movimientos que han atropellado las instituciones; con los cuales medio Frente Amplio, por no decir todos, está a favor. ¿Dónde está el ejemplo?”.

Sanguinetti afirmó que lo que “sí es ejemplar” son las instituciones uruguayas. Agregó que eso es lo que hay que hacerle llegar al “amigo Mario” para que “calibre mejor su entusiasmo”.

Hacia el final de la charla, Morales Solá le preguntó a Sanguinetti­ si será candidato a presidente una vez más. El líder colorado no respondió qué hará, pero aseguró que está encabezando un sector, Batllistas, porque un día lo fueron a buscar. “Me pongo adelante a la antigua. Porque ahora la gente dice primero que quiere ser presidente y después sale a ver qué pasa. Yo soy a la antigua. Vamos a salir a la calle, vamos a preguntarle a la gente, vamos a ver qué dice. Luego veremos a dónde llegamos y a dónde no llegamos”, afirmó.

