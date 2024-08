Sanguinetti evalúa ser candidato para fortalecer al batllismo

—El diario El País informó el domingo que un grupo de dirigentes colorados le plantearon que esté presente de alguna forma en la próxima campaña electoral. ¿En qué consiste el planteo y qué es lo que hará usted, ya que ha sido claro en que no volverá a competir por la presidencia?

—El alejamiento de Pedro Bordaberry generó un gran vacío. Hoy hay batllistas de diversos orígenes que buscan un camino, y sienten la necesidad de configurar una presencia . El diputado Verri, de Paysandú, fue Foro, luego Vamos Uruguay y luego de la salida de Pedro se propone seguir luchando. El grupo de Espacio Abierto, con el Intendente de Rivera, Marne Osorio, Tabaré Viera y Conrado Rodríguez, es ya una referencia nacional, pero siente la necesidad de sumar. Ni hablemos de que en la reunión estaba el ex vicepresidente Hierro, el profesor Didier Opertti, Alejo Fernández Chávez, que son figuras muy importantes y nuestra histórica agrupación Batlle y Ordóñez, de Canelones. Y no sigo para no olvidar. Lo que me piden es que me sume a la lucha. Y lo hago con mucho gusto. No está en juego una candidatura presidencial, porque a ello renuncié hace 18 años, pero sí la voluntad para servir de amalgama para batllistas. Estoy para coordinar y hablar en público, ser un portavoz, no exclusivo ni excluyente, pero activo. No digo “liderar”, porque no es el caso, pero sí en la primera línea de la trinchera.

—¿Esto no lo parcializa?

—No, sigo a la orden de todo el partido, como hasta hoy, pero aquí me piden un escenario de trabajo y no lo rehúyo, pese a que estoy lleno de obligaciones. Son necesarias varias alternativas y sobre todo salir a reconquistar esa tanta gente de pueblo que siente lo mismo que nosotros y buscó horizontes que hoy ya no le ofrecen garantía.

—¿Puede terminar en una candidatura parlamentaria?

—No lo deseo pero no lo descarto. Es imprescindible una presencia batllista clara y rotunda, moderna, fuente de consensos políticos y sociales.

—Luis Hierro planteó que es necesario discutir un cambio en el modelo batllista que supere la “exageración” del estatismo y paternalismo. ¿Cree necesario que los colorados ingresen en un debate sobre qué entienden hoy por batllismo?

—El batllismo es ideas y anticipación. Constante elaboración. Hoy hay que hacer un programa nacional para el mundo digital, ese es el escenario principal, incluso para el mundo del trabajo. En la educación nos sentimos con más credenciales que nadie, porque en el último medio siglo nadie hizo más que el batllismo por renovar la enseñanza. Allí está la frontera. Hoy la riqueza es el conocimiento, con el mundo digital a la cabeza.

—Hasta ahora hay dos candidaturas confirmadas: Amorín y Amado, y todo indica que Talvi también será candidato. ¿Qué cree que aportan estas tres candidaturas a la oferta electoral colorada?

—Amorín y Amado son figuras muy respetables, están trabajando y son opciones. Talvi ya ha generado una expectativa interesante. Puede haber otros. Pero en cualquier caso, los batllistas como tales, estaremos, proclamando o apoyando.

