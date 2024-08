Sartori decía que era “graduado” de Harvard hasta que se detectó que era mentira

El empresario Juan Sartori se había planteado el objetivo ambicioso de lograr que Union Agriculture Group (UAG) cotizara en Wall Street. El proceso implicó un exhaustivo análisis de la compañía y su directorio, lo que derivó en un hallazgo inesperado para la gerencia de la empresa: Sartori no era “graduado” de la Universidad de Harvard.

En una presentación escrita en inglés y elaborada para posibles accionistas, que tiene fecha de enero del 2010, UAG destaca que su “equipo de gestión” tiene mucha experiencia en negocios. En cuanto a Sartori, su presidente, menciona que era “Undergraduate B.A. degree in Business from Harvard University and HEC Lausanne”. Es decir, licenciado en Negocios de la Universidad de Harvard y la HEC de Lausana.

En el reporte anual del 2010 de UAG, que incluye un mensaje de Sartori destacando que fue un gran año para la compañía, vuelve a aparecer el “B.A. in Business from HEC Lausanne and Harvard University”.

Los miembros de UAG creían que era así. Pero eso cambió al año siguiente. UAG se embarcó en el proceso para cotizar en Wall Street, para lo que tenía que presentar documentación exhaustiva ante el órgano regulador norteamericano, la SEC (Securities and Exchange Commission). La compañía gastó más de US$ 6 millones en ese plan —que fracasaría poco antes de cristalizar—, lo que incluyó la contratación de abogados externos a UAG.

Durante ese proceso, los exper­tos compararon los estudios de Sartori con información de Harvard y constataron que no se había graduado en esa universidad, relataron a Búsqueda fuentes de la empresa que trabajaban en aquella época. Fue “un shock”, contaron dos exempleados.

De hecho, en el documento final presentado a la SEC, UAG declaró que Sartori tenía una licenciatura en Negocios y Economía de la HEC, “lo que incluyó dos semestres como un estudiante visitante en la Universidad de Harvard”.

El cambio también se vio reflejado en los documentos oficiales de UAG. En Prospecto de emisión de acciones, fechado en abril del 2013, Sartori aparece con el título de licenciado en Negocios en la HEC. En otro punto, separado del anterior, dice que el entonces presidente del directorio posee “estudios de finanzas internacionales en la Universidad de Harvard”.

En su libro Volver a crear futuro, publicado a fines de abril, el precandidato presidencial dice que cursó el último año de su carrera en Harvard, lo que calificó como una “experiencia increíble”.

“Tenía créditos académicos suficientes, así que pude elegir cursos de introducción a las ciencias políticas, sistemas políticos comparados y cursos especializados en Latinoamérica”, relata. Y añade: “Los últimos seis meses antes de graduarnos en Harvard, comencé a investigar”.

Consultada por Búsqueda, la oficina de prensa de la Escuela de Negocios de Harvard respondió que Sartori no aparecía en su “directorio” de exalumnos. “Típicamente, ser un estudiante visitante no te hace un graduado” de la institución, explicó Mark Cautela.

La formación terciaria de Sartori estuvo en discusión durante los últimos días después de que dirigentes blancos cuestionaran que el precandidato dijera en su libro que es “economista”.

Ante esto, el comando de campaña del empresario difundió una foto del título que le otorgó la Universidad de Lausanne como licenciado en Ciencias Económicas con énfasis en Administración.

El lunes 13 en radio Montecarlo, el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, comparó a Sartori con Raúl Sendic. El exvicepresidente decía que tenía un título de licenciado en Genética Humana hasta que El Observador divulgó que no era cierto.

