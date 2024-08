Sartori presidente, una idea impulsada por un histórico dirigente blanco y un coronel retirado que causó molestia en el ámbito político

El lunes 15 salió un aviso en los diarios El País y El Observador firmado por el grupo Uruguayos por el Cambio que propone buscar “un candidato de primera división”. Entre los nombres mencionados aparece el de Sartori junto a otros como Diego Forlán y Enrique Iglesias. De acuerdo a fuentes consultadas por Búsqueda, esto forma parte de la estrategia del empresario.

Búsqueda intentó sin éxito comunicarse con Costa y García. Con el que sí pudo hablar fue con Sartori, que dijo que “por ahora” no haría comentarios sobre todo este asunto. En su entorno están “impresionados” por las derivaciones del episodio y comentaron que en los últimos días al empresario le “llovieron apoyos” de la gente y “palos de los políticos” .

Los principales cuestionamientos vinieron de adentro del partido que Sartori pretende representar. Muchos lo ningunearon. “¿Quién es Sartori”, fue el mensaje más repetido. Durante la tarde del jueves 11, varios legisladores usaron la red social Twitter para expresar su molestia. “Una payasada”, definió el diputado Pablo Abdala. En diálogo con Búsqueda, el diputado Jorge Gandini no dudó en anunciar que se opondría a que el directorio blanco apruebe su precandidatura. Dudó de los “cuerpos extraños” que llegan a la política. “Hay gente que cree que el Partido Nacional es una marca que da franquicias para que cada uno haga su negocio”, afirmó. También hubo voces —de todas las tiendas políticas— que se dedicaron a recordar una millonaria deuda que tiene la UAG, empresa de la cual Sartori sigue siendo accionista pero ya no su director, con el Banco República. Todas estas cuestiones llegaron hasta el empresario, que se encuentra en Londres ajeno a todo el revuelo. Un allegado, vinculado a negocios de Sartori en Uruguay, comentó a Búsqueda que al empresario le molestó particularmente ver cómo muchos dirigentes nacionalistas que lo conocen salieron a ningunearlo, “cuando saben muy bien que ha traído miles de millones de dólares al país en inversiones”.

Ciencia ficción.

Entre el mar de especulaciones sobre la postulación de Sartori, muchos dirigentes y operadores políticos asociaron el tema con el expresidente José Mujica sin dar demasiado argumento. El empresario consolidó negocios en Uruguay durante su gobierno y tiene un vínculo con el exprosecretario Diego Cánepa. “Yo no tengo nada que ver”, dijo Mujica a Búsqueda. “Al tipo lo encontré en Italia y me dijo que quería tirarse como legislador en el Partido Nacional. Lo único que le dije es que si se sentía con ganas, que le diera para adelante, como le digo a todo el mundo”, agregó. “Ni se me pasó por la cabeza todo esto de hoy, que me parece de ciencia ficción. En Uruguay armar de la nada una candidatura a la presidencia, ¡Dios me libre! Esto no se hace así como así. Todavía los partidos tienen vigencia. ¡Por suerte!”, subrayó, y pidió mirar lo que pasa en Francia con Emmanuel Macron. “Tuvo una votación bárbara, pero ahora no saben qué hacer, porque cada cual tira para su lado. ¡Te quiero ver gobernar así! ”.

