Sartori y el dilema del día después en una campaña que pegó un giro hacia la confrontación directa con sus competidores

Hay algo en lo que Juan Sartori todavía no pensó demasiado. Algo que posterga, aunque la fecha se acerque. Algo que indefectiblemente va a ocurrir y que quizás no resulte nada cómodo. En especial con este giro en su estrategia en el último tramo de la campaña, con dardos directos a sus competidores, a sus compañeros de partido. ¿Cómo se plantará Sartori a partir de la noche del 30 de junio cuando las urnas ya hayan arrojado los resultados y tenga que ir al Directorio del Partido Nacional a mostrar unidad? ¿Y cómo reaccionará el resto de los dirigentes blancos que hoy lo evitan y que lo siguen mirando con desconfianza? ¿Qué va a pasar el día después?

En el búnker del precandidato blanco se empezaron a hacer estas preguntas. Y admiten que Sartori “no tiene aliados” entre los blancos, que no hay un interlocutor que traspase las barreras sectoriales y dialogue con el resto de los precandidatos o con su círculo más estrecho. En cualquiera de los escenarios —si lo que hoy pronostican las encuestas que lo dan segundo se aproxima en algo a lo que terminará ocurriendo— los nacionalistas tendrán a un nuevo actor con el que negociar. Un outsider que por ahora no parece tener mucho interés en tender redes con sus nuevos compañeros. Y por eso no será fácil.

En el entorno de Sartori reconocen que ni la senadora Verónica Alonso ni el dirigente Alem García, que son las figuras más políticas y tradicionalmente blancas que puede ofrecer, tienen un diálogo fluido con los otros sectores. Esas mismas fuentes dijeron a Búsqueda que es un tema que tendrán que abordar justo ahora que se embarcaron en una etapa de la campaña que busca “pegarle” directamente a sus competidores cercanos. “Nosotros subimos y ellos bajan, estamos creciendo y juntando apoyos, mientras los otros se tropiezan, bajan”, se escucha en el último spot de Sartori mientras las iniciales de Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga caen en picada y la gráfica que muestra al millonario precandidato no para de subir.

Pero no solo esa publicidad, iné­dita e impactante para una competición interna, abre una grieta entre los blancos. También sus últimas movidas discursivas irritan a los competidores. Sin avisarle, sin siquiera telefonearlo antes, Sartori pegó un volantazo y pasó a apoyar a la reforma constitucional propuesta por Larrañaga para introducir cambios en la seguridad. En varias entrevistas anteriores dijo que era una idea a la que no se plegaba. Pero cambió de opinión y lo anunció sin complejos. Larrañaga se enteró por la prensa. Su cara transmitía cualquier otro sentimiento que el lacónico “me parece bien” que soltó en un principio para expresar su reacción. Después Larrañaga fue engranando. El miércoles 5, durante un evento de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) ya se plantó distinto. “Esos cambios enormes de posicionamiento faltando 25 días para una instancia electoral suenan a una suerte de jugada estratégica. Pero bueno, bienvenido el respaldo. Nosotros estamos acostumbrados a andar solos”, le respondió. “Hace cinco meses no apoyaba, ahora apoya, bueno, no soy quién para fijarle una regla de coherencia a nadie”, agregó, y sugirió que todo obedece a un “cálculo político que seguramente los referentes tienen el legítimo derecho a hacer”.

