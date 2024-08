Scott Fitzgerald detrás de la parafernalia

Antes de ver El gran Gatsby según versión del director australiano Baz Luhrmann (“Baila conmigo”, “Romeo + Julieta de William Shakespeare”, “Moulin Rouge”, “Australia”), conviene enterarse no solamente que hubo otras adaptaciones de esa aclamada novela (la más conocida es la de Jack Clayton de 1974, con Robert Redford y Mia Farrow, pero hubo otra en 1949, de Elliott Nugent, con Alan Ladd y Betty Field), sino que el propio autor fue libretista de Hollywood en los últimos años de su vida. Francis Scott Fitzgerald (1896-1940) escribió su más famosa novela entre 1923 y 1925 y, como lo mostraba acertadamente Woody Allen en “Medianoche en París”, era también un bon vivant elegante y educado, casado con una hermosa mujer (Zelda Sayre) y disfrutando de la Ciudad Luz junto a la colonia americana que se había instalado allí (Ernest Hemingway, Cole Porter, Gertrude Stein, Thornton Wilder). Estaba en el mejor momento de su vida.

No le duró mucho, porque su bienamada Zelda comenzó a dar muestras de inestabilidad mental y terminó internada con ataques de esquizofrenia, lo que hundió a Scott Fitzgerald en la amargura y el alcoholismo. Como muchos otros novelistas, se fue a Hollywood pensando en ganar dinero para pagar el tratamiento de su esposa, pero no tuvo suerte. Intervino en muchas películas (la mayoría para los estudios MGM) pero solamente apareció en los créditos de “Tres camaradas” (1938, de Frank Borzage, con Robert Taylor, Margaret Sullavan), aunque se sabe que colaboró en “Un yanqui en Oxford” y “María Antonieta” (ambas de 1938), en “Mujeres” y en “Raffles” (de 1939) y en varias otras donde su nombre no fue acreditado. Cuando murió era una ruina física, y los hermanos Coen se inspiraron en él para “Barton Fink” (1991). Antes, el escritor Budd Schulberg lo había retratado en su novela “Los desencantados” (1950), recordando cuando ambos colaboraron en la película “Carnaval de invierno” (1939) de donde fueron, como siempre, despedidos.