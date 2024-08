Se recuperó la inversión en maquinaria agrícola el año pasado

En el año que acaba de finalizar, las importaciones de maquinaria agrícola sumaron US$ 102 millones, 22% más que en 2016, según un análisis realizado por el Departamento de Consultoría del estudio Carle & Andrioli, con base en información de Aduanas. El aumento se explica por el incremento de cosechadoras y tractores (26%), así como de sembradoras (17%).

La inversión agrícola había caído 6% en 2014, 53% en 2015 y 38% en 2016, al comparar con cada año previo, repasa el análisis. Apunta que si bien esa tendencia se revirtió en 2017, el monto fue algo más de un tercio (35%) del nivel récord de 2013, cuando se ubicó cerca de los US$ 250 millones, surge del índice que Carle & Andrioli utiliza como una aproximación a dicha inversión, considerando las importaciones en dólares constantes de tractores, sembradoras y cosechadoras.

Calculó que por hectárea sembrada la inversión en ese tipo de maquinaria fue de US$ 58, contra US$ 44 de 2016. Eso está “muy por debajo” de los promedios registrados entre 2008 y 2014 (US$ 121 por hectárea), agrega el informe.