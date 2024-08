Secretos del agente secreto

No falta nada.

Está la fórmula. Están todos los ingredientes. Falla la cocción. En esta última entrega, la número 24, algo quedó por el camino. Quizá el entusiasmo de Daniel Craig, que en las últimas apariciones públicas llegó a comentar que su personaje no aporta nada bueno a nadie. “Es un hombre triste. Tiene a su lado a hermosas mujeres, pero al final todas se terminan marchando y siempre se queda solo. Es un hombre realmente triste”, dijo en una entrevista. Craig, que además es productor del filme, lo interpreta por cuarta vez. “Afortunadamente mi Bond no es tan sexista y misógino como sus anteriores encarnaciones”.

Es cierto. Con Graig, que lo interpretó por primera vez en 2006 en Casino Royale (dirigida por Martin Campbell, el mismo de GoldenEye, la primera de Pierce Brosnan), Bond ganó en humanidad. Cada época tiene su Bond. En el presente, no está claro si Bond impone o sigue modas. En el cine, las sigue. La búsqueda de la fórmula de la humanidad y de rasgos realistas condujo a los productores y guionistas a convertir al agente secreto en una figura similar a la del Bruce Wayne/Batman de Christopher Nolan. Condujo a esa lectura solemne, sombría y con el ceño fruncido de casi cualquier acontecimiento o emoción para generar la idea de que se está frente a algo verdaderamente serio, adulto e importante. Y eso, en Bond, la verdad, no siempre cuaja del todo. Produce escenas con conversaciones aburridas, al borde de la parodia. Estamos hablando de James Bond, no de Jason Bourne.