Senado aprobó proyecto para facilitar nueva terminal de Buquebus

La iniciativa pasó a estudio de Diputados.

La construcción de esta terminal es uno de los grandes proyectos del dueño de Buquebus, aunque en la actualidad no es prioritario, ya que tiene en marcha otras dos inversiones. Una de ellas implica una erogación de US$ 50 millones para construir un nuevo edificio en la terminal de Buenos Aires. La otra es sumar a su flota un nuevo buque a gas para transportar pasajeros en el Río de la Plata, que tiene un costo de US$ 120 millones (Búsqueda No. 1944).

Información Nacional

2017-12-07T00:00:00

2017-12-07T00:00:00