Si el Mides no continúa contratos con ONG para abrir refugios, el futuro gobierno tendrá un problema “muy serio” en invierno

Agregó que hay algunas propuestas que ha planteado el futuro subsecretario del Mides, Armando Castaingdebat, que ya están funcionando, como son las acciones colaborativas en el deporte.

La ministra coincidió con Bartol en que uno de los grandes temas a resolver es la gente que está en situación de calle, y los dos entienden que se debe trabajar en soluciones alternativas a los refugios. Sobre ese tema, Arismendi dijo que le dejó claro a Bartol que lo primero que debe hacer el 1º de marzo es avanzar con las licitaciones para que organizaciones sociales se hagan cargo de los refugios, pese a las críticas que la modalidad de tercerizar servicios con ONG ha generado en los blancos. De lo contrario, cuando llegue el invierno “sonaste”, le advirtió.

—¿Cómo evalúa la transición en el Mides?

—Nos concentramos en el esquema que Presidencia armó para la transición, y acá discutimos que todas las direcciones hicieran sus anexos con toda la fundamentación, el por qué y el cómo de cada cosa. Eso está todo publicado. Con Bartol nos juntamos el 7 de enero e hicimos una reunión de tres horas, viendo las complejidades de todo lo que hay. Nos hicieron una lista de preguntas que estamos contestando. Les informamos sobre el trabajo que hicimos durante todo el quinquenio y cómo entrelazamos los programas que tienen origen distinto. Le hablé de ruralidad, le dije que, cuando vamos a trabajar con una persona que está en el medio del campo y va uno del Mides con uno del Ministerio de Ganadería, estamos haciendo un trabajo de cercanía. Ahí vemos si hay violencia basada en género, vemos si hay un bebé que necesita ser atendido por Uruguay Crece Contigo; lo nuestro es cuerpo a cuerpo. Él lo tomó, porque cuando habló con la prensa dijo que hay que cuidar a los que cuidan, algo que le plantee. Ellos insisten mucho en por qué trabajamos con las ONG. Nos preguntó ¿por qué no son funcionarios públicos? Si es funcionario público lo tenés que capacitar, después que es funcionario y está capacitado puede irse a otro lado, puede pedirse en comisión o puede pedir para cambiar. Por otro lado, tenés organizaciones de la sociedad civil que son muy buenas en algunos temas, mucho más de lo que puede llegar a ser un funcionario público. Pero de todas maneras que hagan lo que quieran.

—Al Mides lo han criticado porque tiene muchos convenios con organizaciones sociales y se dice que son amigas de la ministra o del Frente Amplio.

—Sí, porque dicen que esto “está lleno de comunistas”. No lo está, ellos tienen gente con la que han hablado. Castaingdebat decía: “¿La joda dónde está? Porque acá tiene que haber joda”. Están buscando si hay algo escondido.

—Desde el Partido Nacional se planteó en campaña electoral la necesidad de hacer auditorías, en especial en el Mides. ¿Cómo se prepara para eso?

—Estoy encantada. (El próximo director general Nicolás) Martinelli habló con Graciela (Mazzuchi, actual directora general) sobre las auditorías. Primero iban a traer auditorías externas y luego se dieron cuenta de lo que cuesta traer a una. Después preguntaron cómo se hace para que venga la Auditoría Interna de la Nación. Graciela dijo que es de orden, vienen siempre a hacer una. Le podés pedir que auditen esto o esto. Y además está el Tribunal de Cuentas, y si quieren les saco las declaraciones de Botana en Búsqueda (en referencia a declaraciones del exintendente de Cerro Largo, Sergio Botana, que desestimó los resultados de una auditoría del Tribunal de Cuentas que detectó incumplimientos en la rendición de cuentas de esa intendencia y opinó que el organismo debía ocuparse de asuntos “más trascendentes”). Que auditen lo que quieran. Hemos puesto la verdad en todos los informes. Acá el tema es la gente, entonces, cuanto más pueda dejar protegido un programa que favorece a la gente, mejor. Vimos que algunas experiencias en la calle las tomaron. Por ejemplo, el Housing First (una propuesta para que quienes viven en situación de calle accedan a una vivienda) comenzó a mencionarlo. Él reconoció que el Mides está haciendo.

—Cuando escucha eso, ¿qué evaluación hace? ¿Hubo un problema de comunicación o el gobierno falló?

—El Mides es muy difícil de transmitir. Una cosa era el Mides cuando nació, pero a partir de 2008 la gente empezó con lo de “no me joroben más con los pobres y ahora que se ocupen de otros y que a mí también me toque”. Hicimos un trabajo con Equipos Consultores, y nos daba horrible: los pobres que no devuelven y que no hacen y no sé cuánto. En ruralidad, por ejemplo, cuando le explicamos sobre este punto, Bartol nos contó que lo llamaron de la Asociación de Criadores de Corriedale pidiendo por favor que no suspendiéramos el trabajo que hay en el Mides con las familias que tienen ovejas. Y le digo, ¿no te llamó el rector de la Católica? “No”, me dijo. Porque cuando hicimos el cierre de Jóvenes en Red dije que me despedía de la función y que esperaba que el programa siguiera, y cuando salí el rector me preguntó por qué no iba a seguir. Le comenté que viene otro gobierno, y él afirmó “esto va a seguir”. Así que te va a llamar, le dije. Claro, porque no tienen idea de que hay tanta gente involucrada y no es del Partido Comunista. Es todo un mundo lo que se hace. Él habló de la necesidad de trabajar en la cárcel. Le dijimos que el Mides ya lo hace. Se embaló con la experiencia de Alzaibar (otro programa para atender a personas en calle fuera de los refugios), le di manija con la ley de los inmuebles abandonados y que vea la sacrosanta propiedad privada.

—¿Lo convenció de algo?

—No, fue agregando puntos. Él dice que quiere trabajar las cárceles. Estoy de acuerdo. Es decir, trabajar lo previo, en lo que ahora hace la Dinali (Dirección Nacional de Apoyo al Liberado), que lo hace después que salió. Es decir, estamos en ese proceso, estamos tratando de proteger los procesos de la gente.

—Imagino que si fuera por usted no cambiaría los programas actuales, pero ¿cuáles le preocupa especialmente que se puedan discontinuar?

—Nosotros les hablamos de qué cosas no pueden dejar de tener en cuenta. Una es el invierno. Winter is coming (en alusión a la serie Game of Thrones). Todos los años viene el invierno y está el plan, pero si el Mides no está pronto el 15 de mayo no abren los refugios, y si no abren es un problema muy serio. Tenemos refugios permanentes, pero también están los de contingencia. Le explicamos que tenemos empezados los expedientes. Ahora, ellos los pueden cortar o seguir. Les recomendamos que inmediatamente los tomen y los sigan si quieren tener lugar para meter a la gente cuando llegue el invierno. Ese es un tema que si no lo agarrás el primero de marzo sonaste. Nosotros resolvimos iniciar los llamados (para abrir refugios); les explicamos las diferencias que hay entre Montevideo e interior, que hay que tener un lugar porque hoy me acepta ir y se puede tomar un baño, cenar o desayunar, pero seguro que si al otro día hay sol no viene. Y hay que tener después a aquellos que sé que pasan en el invierno, y están los permanentes. Todo eso lo debo tener aceitado porque si viene una ONG y te dice que no puede seguir, porque se fundió, y cierran con llave, tengo que abrirlo, aunque me observe el Tribunal de Cuentas. Lo abro igual. También hablamos sobre los temas vinculados a violencia basado en género. Bartol está entusiasmado con Uruguay Crece Contigo con el plan Mil días de la Intendencia de Canelones (de protección a la primera infancia) que a mí me gusta mucho. Ahora queremos que miren un tema del que no han hablado una palabra: sobre discapacidad. También nos preocupan los temas sobre afrodescendientes, diversidad, todos los temas de vulnerabilidad. Si nosotros siguiéramos, hay que seguir potenciando los programas de proximidad. Por ejemplo, él estuvo en Casavalle en varias actividades en las que estuvo Ana (Olivera, la subsecretaria del Mides).

—Ha generado mucho revuelo el anuncio de Bartol de que va a trasladar la oficina del Mides a Casavalle.

—El otro día acá en la reunión le dije que ella (por Olivera) tiene oficina en Casavalle. Le dije que no sé cómo va a hacer para firmar los expedientes. Entonces dijo que va a estar allá pero también acá.

—Bartol planteó también la idea de tener mentores en los barrios.

—Conmigo no habló de ese tema. Él se dio cuenta de que la gente tiene seguimiento. Va a tener que ver un poco más la realidad, hay muchas cosas con las que venía con una idea. Por ejemplo, Castaingdebat dijo un par de cosas y yo le mandé documentación. Dijo que va a traer un convenio con el fútbol femenino, ya está, ya existe; con la Organización de Fútbol Infantil, ya tenemos. Hay toda una cantidad de cosas, el tema es saber. No sé cómo van a terminar resolviendo el tema descentralización. A mí eso me preocupa, porque eso nos costó un esfuerzo enorme. Hoy hay 42 oficinas y 400 puntos de atención.

—¿Por qué le preocupa?

—Me preocupa porque Castaingdebat dice en la prensa que trabajaron fantástico con nosotros pero que hay cosas que se duplican con las intendencias. No es así. Se los dije, trabajé muy bien en el primer gobierno con todos los intendentes de todos los colores, sin excepción, y en este quinquenio con algunos sí y con otros no. También estuvieron preguntando sobre las contraprestaciones (que se exigen cuando se transfiere dinero mediante un programa estatal). Sacar la asignación porque un niño tiene un problema en la escuela es un disparate, en la vida real no funciona. Pero es una batalla que perdí en el Frente. Es un debate, como dice Castaingdebat, filosófico. Pero si ellos les dan a las intendencias todas estas cosas, no sé qué va a hacer él o el Mides. Creo que allí muchos intendentes inteligentes van a aprovechar para hacer lo que saben hacer (sonríe). Hoy tenemos un control porque los directores caen por los comedores, a la gente la pasamos a tarjeta y no tienen por qué estar pendientes de la canasta, si hay o no. Estoy en contra de las canastas, y cambiamos a tarjeta porque no es que coman lo que al intendente o a la ministra se le antoje, sino que compren y coman lo que quieran. Es todo un tema de autonomía. A nosotros, que nos dicen que hacemos clientelismo, en realidad estamos peleando para que la gente sea más autónoma.

—Bartol ha planteado que una de sus principales preocupaciones es la gente en la calle y que espera que al final del quinquenio no haya más gente en esa situación. ¿Cree que es posible?

—Pueden meterlo de prepo, pero para eso tienen que legislar la internación compulsiva. Si pudiera tener más Alzaibar, más casas compartidas como dice él, aplaudo. Si pudiera hacer otro tipo de trabajos con más recursos para la atención de consumo, bien. Dicen que van a derogar la ley de alcohol, y esa es la principal causa de calle que tenemos. Después viene la marihuana bastante más allá y después vienen las otras drogas. Precisó casas, precisó equipos, entusiasmo, se precisan un montón de cosas. Hay que hacer más. Le dije donde había algunas casas vacías abandonadas del Estado y si puede conseguirlas que lo haga. Yo perdí, no pude.

Información Nacional

2020-01-16T00:00:00

2020-01-16T00:00:00