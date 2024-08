Son todos comunistas

El de Roslik fue un caso especialmente perturbador porque, como señala Roy Berocay, uno de los entrevistados del filme, “la aparición de un muerto por tortura a esa altura del partido no encajaba con nada”. Berocay y Roger Rodríguez estuvieron entre los primeros periodistas que llegaron a San Javier unas horas después del crimen. Al ocurrir muy cerca de la reinstauración del régimen democrático en Uruguay, la prensa logró evitar que el hecho se ocultara, reflexiona Rodríguez. Es que una parte de considerable importancia dentro del filme se enfoca en las investigaciones y los artículos del semanario Jaque, que revelaron las verdaderas razones de la muerte de Roslik. Pero hay bastante más. Junto con las historias de Zavalkin y Valery y las acciones que llevaron a cabo para seguir adelante, honrando a quien ya no está pero destinándole un espacio que no invada ni limite sus vidas, la película también contempla otras vivencias personales. Y de este modo, ajena a los golpes bajos y los gestos quejumbrosos, se erige como un testimonio sensible, sin subrayados, sin poses, sobre la identidad, la memoria y la cicatrización.

Goyoaga recurre con habilidad y sutileza a diferentes herramientas para suministrar información, arrojar luz sobre las zonas oscuras de la trama y desarrollar y dotar de sentido y profundidad al relato. En el montaje se entrelazan con un valioso y significativo material de archivo (filmaciones que capturan la llegada de inmigrantes rusos a Uruguay, imágenes fantasmagóricas de Moscú) y testimonios de protagonistas clave de aquellos años, como los de Roman Klivzov, director del liceo del pueblo que fue detenido junto con Roslik en 1984 (“Todo lo que me pudieron hacer, me lo hicieron”, dice), o los de los periodistas Juan Miguel Petit, Alejandro Bluth y Manuel Flores Mora, de Jaque. Hay fotografías, mensajes de audio y recortes de prensa. Momentos fundamentales, como las detenciones de Roslik, se ilustran por medio de animaciones, sobrias, delicadas, que hablan por sí mismas en cada plano. El recurso aliviana el peso del dolor. Y no solo es inteligente y acertado, también es utilizado con precisión, sin excesos, de una manera que no desentona con los demás elementos de la narración, ni, menos aún, con el conjunto. El puzzle se arma con claridad y buen ritmo a través de escenas de la vida cotidiana y registros de acontecimientos importantes de San Javier, un pueblo donde hay un hogar de ancianos, una plaza y un parque infantil que llevan el nombre Vladimir Roslik, que ya no está pero allí sigue.

Roslik y el pueblo de las caras sospechosamente rusas. Uruguay-Argentina, 2017. Dirección: Julián Goyoaga. Duración: 87 minutos.

Vida Cultural

2017-08-31T00:00:00

2017-08-31T00:00:00