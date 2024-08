Stones confidencial

Mientras en Argentina la organización brinda números precisos sobre la venta de entradas para los tres recitales de los Rolling Stones en La Plata en el marco de su América Latina Olé Tour 2016, en Uruguay AM Producciones, empresa de Eduardo Atín Martínez, responsable junto a DG ( Daniel Grinbank , de Argentina) del concierto que los Rolling Stones darán en Montevideo el 16 de febrero de 2016, niega información sobre la cantidad de entradas vendidas para el show en el Estadio Centenario y cuántas localidades quedan disponibles.

Ante la consulta de Búsqueda , una integrante de AM respondió: “No estamos dando ese tipo de información porque tenemos un acuerdo de confidencialidad con el artista”. Sin embargo, el gerente general de Banco Santander en Uruguay, Juan Carlos Chomali, declaró el sábado 7 a “El Observador” que ese día se habían vendido “unas 20.000 entradas”.

En un aviso que se publica en la edición de hoy, jueves 12, en la revista Galería, AM Producciones se limita a decir que hubo un “récord histórico de entradas vendidas”, sin aportar cifras. Canal 12 y “El Observador” informaron esta semana que se superaron los 30.000 boletos vendidos. No ha habido nuevas actualizaciones. Red UTS, firma encargada de la comercialización de las entradas, respondió a Búsqueda que no puede dar cifras por mantener una cláusula de confidencialidad establecida en el contrato con la productora.