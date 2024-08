Suprema Corte de Justicia resolvió no otorgar libertad a ningún militar retirado preso por violaciones a los derechos humanos

La Suprema Corte de Justicia resolvió en uno de los últimos acuerdos del año, que no está en condiciones de otorgar la libertad a los militares presos en la cárcel especial de Domingo Arena por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura (1973-1985), dijeron a Búsqueda fuentes de la corporación.

Fuentes de la SCJ dijeron a Búsqueda que la corporación “no tiene competencia” para tratar este tema, porque el máximo órgano judicial entiende en los casos de libertad anticipada o libertad por gracia, pero no dispone prisiones domiciliarias, las que son tramitadas directamente por los jueces de Ejecución. Así lo entendieron los ministros de la Corte en uno de los últimos acuerdos del año en el que trataron este punto, señalaron los informantes.

De hecho, ante una gestión que hicieron algunos de los familiares de los militares retirados, enviaron el tema al fiscal de Corte, Jorge Díaz para que este se pronunciara. En un escueto dictamen, Díaz negó la prisión domiciliaria a José Nino Gavazzo y Ernesto Ramas, porque no tuvo acceso al informe de la Cruz Roja y no puede pronunciarse sobre lo que no conoce (Búsqueda N 1.796).