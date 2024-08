TCA anuló multa a Buquebus

Narcotráfico Ministro Antidrogas de Paraguay asegura que Marset “va a caer porque no puede estar corriendo siempre”

En cambio, según Buquebus, la ANP no había fijado una fecha de culminación de los trabajos. “Dado que no habían sido fijados plazos de reparación por parte de la administración, los motivos de la resolución no resultaron sinceros, lo que traduce arbitrariedad”, argumentó la naviera. Además, cuestionó “la excesiva cuantía” de la multa impuesta.