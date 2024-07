Talvi dice que lo “renunciaron” desde Presidencia y que hubo una estrategia de “enchastrarlo” antes de abandonar el cargo

Los últimos días de Talvi en el Palacio Santos estuvieron cargados de actividades públicas que daban a entender que el canciller no tenía planes de salida. En la interna del Poder Ejecutivo, sin embargo, veían esa conducta como una impostura. Desde que el martes 9 de junio se reunió con Lacalle Pou para plantearle que quería “cambiar de rol” en un futuro “no lejano”, su partida era inminente.

“A raíz de la pandemia, Talvi decidió en marzo mantener a la cónsul por tratarse de una funcionaria muy trabajadora y muy comprometida con los uruguayos que residen en Argentina”, explicó un informante.

En ese contexto de tensión, la filtración de distintas versiones sobre el contenido del encuentro el 9 de junio en la Torre Ejecutiva enrareció por completo el clima.

En la noche del miércoles 10 de junio, el periodista Gabriel Pereyra escribió en Twitter que el canciller estaba escribiendo en ese momento su carta de renuncia y que la presentaría al día siguiente. Minutos más tarde aclararía que la información era incorrecta. Talvi había transmitido a sus allegados ese día que su salida sería meses más tarde y que el objetivo era aportar a la coalición de gobierno desde Ciudadanos, lo que le permitiría desplegar un trabajo político más amplio.

En entrevistas posteriores, Talvi dijo que la reunión había sido mano a mano y que su contenido se había filtrado. En el entorno de Lacalle Pou tomaron eso como una acusación indirecta al mandatario o su equipo.

El deterioro en la relación entre el líder de Ciudadanos y el presidente se aceleró. El jueves 18 Búsqueda informó que el Poder Ejecutivo había contactado al embajador de Uruguay en España, Francisco Bustillo, porque quería que fuera el próximo canciller. El nombre del futuro canciller era público, una herida de muerte al poder del ministro en ejercicio.

A la semana siguiente, Búsqueda informó con base en fuentes políticas que, en una reunión en la Cancillería, Talvi había dicho que consideraba “un error” del gobierno la decisión de apoyar al candidato de Estados Unidos a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone (Búsqueda Nº 2.077). En la Torre Ejecutiva el desmarque del ministro cayó muy mal. Lacalle Pou “no lo saca (a Talvi) porque no hay vuelos desde Madrid”, resumió un allegado al mandatario el día de la publicación de la noticia.

Aunque no lo echó, la Presidencia de la República no se quedó quieta. Ese día un jerarca de primera línea contactó a la subsecretaria Carolina Ache, designada en el cargo a pedido de Talvi, para preguntarle qué opinaba sobre la decisión de apoyar al candidato de Donald Trump, dijeron a Búsqueda fuentes del Partido Colorado. Cuando les respondió que respaldaba la postura de Lacalle Pou, le pidieron que lo hiciera público.

“No es un error” apoyar a Claver-Carone dijo Ache al ser consultada ese jueves en una entrevista con Radio Carve. Estados Unidos “es un país que siempre tuvo un peso muy fuerte en el BID y viendo el panorama internacional ahora entendimos que era bueno apoyar esa candidatura”.

“Guardar silencio”.

Era martes 30 a las 13 horas y Talvi anunciaba en conferencia de prensa la “Diplomacia Económica y Comercial 5.0”, a la que presentaba como un plan de reestructura de la política exterior y el corazón de la estrategia que el canciller quería impulsar desde que asumió el 1º de marzo.

Los anuncios de Talvi ese mediodía pronto fueron opacados por información que surgía de la Torre Ejecutiva. Bustillo, vinculado al Partido Nacional y amigo, oficialmente será el nuevo canciller, transmitían fuentes del gobierno. Fuentes políticas aseguraron a Búsqueda que había un acuerdo para que el anuncio se hiciera el viernes.

En la mañana del día siguiente el todavía ministro tenía que dar el discurso por Uruguay en la reunión de cancilleres del Mercosur. Con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, a su diestra, Talvi leyó un discurso sobre los objetivos del país a partir de que hoy jueves asume la Presidencia rotativa del bloque regional (ver recuadro).

A las 13:51 en su cuenta de Twitter Talvi compartió la carta de renuncia que le presentó ayer al presidente. “Tal como se lo manifesté oportunamente, mi intención era seguir en la Cancillería hasta fin de año durante la Presidencia Pro Témpore de Uruguay en el Mercosur”, dice el documento. “Comprendo, sin embargo, que los tiempos en el gabinete los marca el presidente de la República. Le presento entonces mi renuncia al cargo. Nada más lejos de mi intención que ser un obstáculo en su deseo de nombrar al ministro de Relaciones Exteriores que considere más apropiado para acompañar su gestión”.

Poco después reunió a su gabinete ministerial y les habló del enchastre de ese día y de los intentos del gobierno de “renunciarlo”, dijeron participantes en el encuentro. Quienes lo escucharon, asumieron que al hablar de “enchastre” se refería a una nota publicada ese día por El País en el que se informaba sobre un “enfrentamiento a gritos” con la directora de Asuntos Económicos-Internacionales, Victoria Francolino. Talvi dijo en la reunión que tiene carácter fuerte y cuando los temas lo apasionan puede levantar la voz, pero nunca lo hace faltando el respeto.

Consultado por Búsqueda, Talvi declaró: “Mi contribución al buen funcionamiento de la coalición es guardar silencio”.

La reconstrucción.

El objetivo transmitido por Talvi a Lacalle Pou en la reunión de junio para dejar el cargo fue, precisamente, “colaborar” con el gobierno, pero desde otro lugar.

Si bien pretendía encabezar Ciudadanos desde su sede, sin ocupar su banca en el Senado, los dirigentes del sector lo convencieron en los últimos días de lo contrario. Ahora manejan, en principio, que Talvi ingrese al Poder Legislativo a comienzos del 2020, dijeron fuentes políticas.

Varios integrantes de Ciudadanos transmitieron su preocupación por el funcionamiento del sector. Algunos dirigentes de primera línea dijeron en reuniones —y también en diálogo con Búsqueda— que discrepaban con las acciones de Talvi.

En Ciudadanos recuerdan que, cuando Lacalle Pou comenzó a formar su gabinete, le dijeron que no aceptara ser canciller, sino que trabajara desde el Senado. Talvi reconocería tarde ese error y otro que cometería en paralelo: otorgarle a Sanguinetti la Secretaría General del Partido Colorado.

El politólogo Óscar Botinelli puso en palabras lo que sintió Talvi durante su gestión, según transmitió el colorado a su entorno. En VTV el académico explicó que en la “arquitectura” institucional uruguaya un líder partidario no debe ser ministro porque “queda subordinado” al presidente. “Más allá de anécdotas y de hechos, es un tema de diseño institucional que esto iba a demorar menos o más, pero inevitablemente iba a ocurrir porque no conjuga un diseño tan presidencial como el que diseñó Lacalle Pou”, razonó Botinelli (Búsqueda Nº 2.076). Integrantes del gobierno opinaban que Talvi no entendió ese papel de subordinación, lo que aceleró su partida.

Talvi deberá “reconstruir” su liderazgo interno, evaluaron varios dirigentes consultados.

La tarea no parece sencilla, al menos en parte, por el quiebre que se produjo con la Presidencia de la República. De hecho, a la hora de darle otro ministerio al Partido Colorado y mantener los equilibrios en la coalición, el gobierno le ofreció directamente al senador de Ciudadanos Adrián Peña ser ministro de Medio Ambiente, relataron los informantes. Talvi quería que el lugar lo ocupara Eduardo Blasina, un técnico de su equipo, pero que en rigor no es colorado.

Peña está dispuesto a aceptar el cargo. Estos días estuvo estudiando el tema y los recursos que necesita la cartera para funcionar una vez que se apruebe la LUC.

Ayer miércoles, después de conocida su renuncia, Peña y otros legisladores y dirigentes de Ciudadanos recurrieron a Twitter para reivindicar la labor de Talvi al frente de la Cancillería.

El retorno.

Cuando Alberto Fernández asumió como presidente de Argentina, Bustillo fue uno de los pocos integrantes de la delegación uruguaya que viajó a Buenos Aires. En el mismo avión de la Fuerza Aérea, cruzaron el Río de la Plata para participar en la transmisión de mando el entonces presidente Tabaré Vázquez, el presidente electo Lacalle Pou, el expresidente José Mujica, la vicepresidenta de ese momento, Lucía Topolansky, y Bustillo. El futuro canciller bromeó con los demás pasajeros sobre su inclusión en esa delegación de alto nivel. “A este hay que tenerlo siempre cerca”, bromeó uno de ellos en respuesta. “Hay que traerlo más cerca”, comentó otro. Bustillo respondió que se sentía muy cómodo como embajador en España, pero dejó la puerta abierta a nuevos destinos.

El diplomático es blanco —empezó en la lista 904—, tiene buena relación con la familia del presidente y en los gobiernos del Frente Amplio ocupó lugares de relevancia: fue jefe de gabinete del canciller Luis Almagro, embajador en Argentina durante la administración de Mujica, quien luego lo envió a Madrid, puesto en el que fue ratificado por Vázquez.

El regreso de Bustillo a Montevideo fue más pronto de lo que él y Talvi deseaban. Llegará a Uruguay el domingo y mantendrá una reunión ese día con el presidente. Y el lunes será el nuevo canciller.

