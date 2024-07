Talvi intentará perforar el “piso” de Lacalle y del Frente Amplio para llegar al balotaje

Talvi aseguró que son una opción de centro que puede atraer a los batllistas que se fueron y a frentistas desencantados. Por eso cuestiona opciones como la de Cabildo Abierto, de Guido Manini Ríos. “Asustan, meten miedo”, dijo.

—El Partido Colorado creció en la elección interna si se la compara con todas las anteriores. ¿Qué evaluación hace de ese resultado?

—E.T.: Siento que el Partido Colorado es de nuevo ese gran arcoíris que convoca gente de todas las posiciones, que con esta renovación el partido tiene una posibilidad formidable de crecimiento y que, por ende, nosotros sentimos que hoy hay tres partidos compitiendo por un lugar en el balotaje. El 65% de quienes votaron a Ciudadanos no habían votado al Partido Colorado en octubre de 2014. Se distribuyen más o menos en partes iguales: hay exfrentistas y gente que había votado al Partido Nacional.

Hoy tenemos un partido de centro, bien ubicado en el centro, porque la enorme mayoría de nuestros votantes se definieron a sí mismos como de centro. Hay un partido de centroderecha que es el Partido Nacional y un partido de izquierda que es el Frente Amplio.

—Usted dice que el Partido Colorado es de centro, pero en las últimas décadas se lo ve como conservador.

—E.T.: El 65% de los que votaron a Ciudadanos se definen como de centro. Somos, por lejos, la candidatura que tiene la autodefinición de sus propios votantes como de centro. El que viene atrás nuestro, está 30 puntos abajo en la autodefinición de sus votantes: o son de centroderecha y derecha en el caso de Luis Lacalle, o son de centroizquierda e izquierda en el caso de Daniel Martínez.

—¿Esos datos de dónde salen?

—E.T.: Son datos internos que nosotros manejamos.

—¿Pero son de encuestadoras o de relevamientos de ustedes?

—E.T.: Tenemos nuestra metodología interna. Desde octubre hicimos una encuesta con plataformas digitales con 2.000 casos que nos dio algo muy cercano a lo que ocurrió el 30 y nos daba más o menos parecido a lo que le daba a la encuestadora Radar. Así que son datos confiables, pero también tenemos datos sobre autoidentificación que nos dieron otras encuestadoras.

—Usted dice que tienen chance de ir al balotaje. ¿Eso es una percepción o tiene algún fundamento con base en datos de las encuestas?

—E.T.: A mí no me gusta hablar de nuestras encuestas internas porque siento que no tienen legitimidad, ya que somos juez y parte. Las hacemos de manera hiperprofesional, las usamos y las leemos nos vaya bien o mal. Solo puedo decir que, de acuerdo a lo que manejamos internamente, es que va a haber tres partidos en la disputa por el balotaje. Aquí ya no es tres partidos y dos bloques, sino tres partidos compitiendo por un lugar en el balotaje

—El escenario más probable para que ustedes lleguen a la segunda vuelta es que superen a los blancos, porque según las encuestas el Frente Amplio tiene un piso de 30%.

—E.T.: Seamos realistas, aunque a esta altura en materia electoral nada está dicho hasta que está dicho. Lo vieron ustedes, lo vimos nosotros en la interna colorada. ¿Quién iba a decir que íbamos a ganar por 20 puntos? Eso es lo que nos daba nuestra encuesta y lo que le daba a Radar, 20 puntos; ni yo me lo creía, pero ocurrió. Lo que digo es que nada está dicho. Habrá tres partidos compitiendo por un lugar en el balotaje y dos quedarán para el final. No quiero asignar probabilidades. Esto arranca con el Frente Amplio como fija, y una competencia entre el Partido Nacional y el Partido Colorado para ir por el segundo puesto. Si me piden que firme a fuego hoy eso, no lo firmo. En alguna constelación de posibilidades no excluyo que Luis Lacalle y nosotros estemos peleando en el balotaje

—En el análisis que hace de las personas que lo votaron, ¿ese votante le prestó el voto solo por las internas o es alguien que cruzó el puente y votó al Partido Colorado?

—E.T.: Son exbatllistas que vuelven a casa. Ese no prestó nada, vuelve a su casa. Frentistas desencantados que encuentran que Ciudadanos les ofrece la misma ilusión o parecida a lo que les ofreció el Frente Amplio en 2004, por el tipo de proyecto, por el país modelo que plantea, con raíces en el primer Batllismo. Y blancos, que no abandonan su tradición, sino que sienten que Ciudadanos ofrece el proyecto de cambio más serio, más profesional, más vanguardista, y nos van a apoyar sin dejar de sentir que pertenecen a otra colectividad.

—Es verdad que Ciudadanos sorprendió con la ventaja en la elección, y es cierto también que Lacalle Pou en la última elección votó casi 30% y podría pensarse que ese es su piso. Entonces, está peleando contra dos bloques consolidados. Su irrupción tiene que desfondar a alguno de los dos.

—E.T.: Yo solo digo una cosa: con Ciudadanos arrancamos 40 puntos abajo, remontamos y estamos 20 puntos arriba. ¿Por qué? Porque la gente nos fue conociendo. Fue gradual porque no teníamos recursos financieros para poder hacerlo de manera masiva y tampoco lo íbamos a hacer porque nosotros no violamos la veda electoral, respetamos las reglas de juego limpio. Veo el enorme potencial y quiero esperar a ver las primeras encuestas cuán abajo arrancamos para pelear esa carrera. Los pisos y los techos pueden perforarse. Tengo confianza en que vamos a pelear por un lugar en el balotaje.

—Usted dijo que su campaña va a ser de colaboración y competencia con los blancos. ¿Cómo conseguirá ese equilibrio?

—E.T.: Nuestra filosofía en Ciudadanos fue cooperación y competencia. Con Luis ¿qué es competencia y cooperación? Mirá, tenemos muchas cosas en común, pero no somos lo mismo. Tenemos tradiciones, propuestas, valores, equipos propios. Somos batllistas. Podemos marcar matices. Mientras se hagan con respeto, no veo cuál es el inconveniente en que estemos a la misma vez tratando de ir construyendo una cultura de coalición, sin nadie sentado en la cabecera —porque eso lo va a definir el elector en octubre— y a la vez compitiendo por un lugar en el balotaje.

—¿Cuáles son esas diferencias? ¿Por qué los tienen que elegir a ustedes y no a Lacalle-Argimón?

—E.T.: Hay un tema de personalidad, de capacidad de liderazgo, son cualidades personales que la gente decidirá; hay un tema de equipos, quién tiene mejores equipos; hay un tema de programa de gobierno. Nosotros planteamos una reforma de la seguridad social vanguardista, inspirada en la reforma que está llevando adelante Macron en Francia y el programa de Luis dice que lo van a discutir después. Nosotros tenemos de pe a pa lo que queremos hacer.

Igual marco más lo que nos une que lo que nos separa porque necesitamos que la gente vea que acá hay un proyecto en ciernes que promete. Pero bueno, la posición respecto de Manini es distinta. Luis dijo que quiere un gobierno multicolor donde estén en la mesa, y yo digo: “Che, che, che, no cristalicemos la situación actual”. Ofrezcámosle los partidos establecidos, la posibilidad de un proyecto muy atractivo y que la gente decida que quiere darles a esos partidos gobernabilidad y, por ende, que no nos fragmente el sistema, porque ya vemos lo que pasó en España y hoy es un país prácticamente ingobernable. Entonces, yo no congelo la situación de las elecciones internas. Primero mostrame que tenés representatividad, es lo que le digo a Manini. Todavía no la tenés.

—¿Pero la cantidad de votos que recibió ahora Manini no le parece importante?

—E.T.: Me pareció muy importante, en especial a la luz de que no tenía interna. No estoy desconociendo los votos que obtuvo, ni desconociendo a quienes lo votaron, que claramente están expresando algún tipo de preocupación, creo que fundamentalmente por el tema de la seguridad. Pero veamos en octubre, que es otro partido. Y después veamos qué compatibilidad tiene. Porque por ahora, las cosas que ha dicho, son de un flaco espíritu republicano y sinceramente, asustan, meten miedo.

—Usted planteaba que el electorado les dé la oportunidad a los partidos con tradición. ¿Eso implica tratar de hacer un acuerdo previo a octubre con los blancos y el Partido Independiente?

—E.T.: Creo que tenemos que insinuar esa posibilidad, que aquí tanto colorados, blancos e independientes, que tienen representación parlamentaria, tienen proyecto, no son partidos ocasionales.

—¿Pero cómo insinuar eso? ¿Tener una plataforma común en algunos puntos?

—E.T.: Creo que hacer un programa completo no es necesario. Por ejemplo, los tres, Lacalle Pou, Pablo Mieres y yo, hicimos un esfuerzo loable por plantear una reforma vanguardista en educación. Nosotros tenemos un capo en educación, Robert. El planteo de Eduy21 es un buen planteo. Ahí tenemos una base. Tenemos planteos en materia de inserción internacional del país que están más o menos alineados. Hay cuatro o cinco puntos esenciales: reforma educativa, transformación productiva, la reorganización del Ministerio del Interior y la fractura social, y creo que hay que agregar el medio ambiente. En los otros temas podremos marcar nuestros matices para que la gente vea que hay un proyecto de país que va a tener una coalición política que le va a dar respaldo, porque para mí es un error decir que acá de lo que se trata es de sacar al Frente Amplio. Esa es como una obsesión: no es sacar al Frente Amplio, es ofrecer un proyecto mejor.

—Algunos dirigentes y analistas dicen que Lacalle Pou tiene un techo muy bajo pensando en el balotaje. ¿Cree que usted tiene una ventaja comparativa?

—E.T.:Cuando se hagan las primeras encuestas de los mano a mano en el balotaje, vamos a ver qué nos da, quién tiene mejores chances. A priori, como nosotros atraemos un electorado multicolor, entonces siento que tenemos un techo alto. Depende de cómo hagamos las cosas.

—Lacalle Pou dijo a Búsqueda la semana pasada que una hoja de ruta para negociar con la oposición antes de las elecciones sería una ley de urgente consideración con planteos muy variados. Entre otras cosas los blancos proponen cambiar la ley de educación y sacar a los representantes de los docentes del gobierno de la enseñanza.

—R.S.: Creo que habrá que debatir. En el Partido Nacional tienen diferencias. Larrañaga proponía que se quedaran los representantes y Lacalle Pou que no. Veremos cuál es la propuesta de ellos. Nosotros estamos de acuerdo en que los representantes docentes electos continúen.

—En el programa de gobierno de Ciudadanos hay varias ideas sobre educación. Teniendo en cuenta que usted viene de adentro del sistema educativo, ¿qué grado de concreción ve que se puede dar? Uno imagina que van a generarse resistencias.

—R.S.:Tenemos que ser conscientes de que para reformar la educación no hay que partir de la premisa de que no vas a enfrentar a nadie. Nosotros vamos a reformar la educación a través de un proyecto que se haya establecido para llevar adelante. En ese marco, vamos a dialogar con todas las partes involucradas para tratar de llegar a acuerdos de la mayor amplitud posible, en particular con los actores organizados del sistema educativo. Ahora, lo he dicho siempre, hay que tomar decisiones, a veces lo que falta es tomar decisiones. Obviamente, si no se conforma a todo el mundo y hay oposición, habrá que actuar en función de las circunstancias. Yo tuve la suerte, y lo digo siempre con mucho orgullo (lo que para alguno es demérito), fue un orgullo de vida, de estar en el equipo de Germán Rama. Ahí se trabajó por la educación. Esa reforma me enseñó muchas cosas de cómo se debe trabajar y si hay resistencia, hay que afrontarla.

—Se pensaba que el Frente Amplio tendría más facilidad para reformar la educación por la cercanía ideológica con sus actores. Sin embargo, Tabaré Vázquez decretó la esencialidad en la educación a comienzos de su gobierno.

—E.T.:Creo que la asistencia a los centros educativos y la continuidad del funcionamiento de las clases es vital. Creo que hay cuestiones vinculadas a la educación que son esenciales. Están los servicios de alimentación, 277.000 niños y jóvenes que comen todos los días. Eso es un servicio esencial. Creo que tenemos que trabajar por preservar el funcionamiento del sistema educativo, trabajar por generar mayores ámbitos de diálogo para evitar el paro como primera medida.

—¿Pero cree que será más fácil hacer los cambios para ustedes?

—R.S.: Más fácil de hacer los cambios, no. Creo que vamos a tener que conversar y afrontar algunas cuestiones. A mí me ha pasado. Por pedir información sobre una actividad en un liceo público del Uruguay, sin más trámite, sin preguntarme qué fue lo que pasó, en el sindicato me declararon persona no grata y me pusieron un cartel con “Fuera represor”. Lo que hice fue ejercer mi función. Si por cuestiones tan menores hay esos enfrentamientos, hay que ser realista y decir que para hacer la cirugía profunda que se debe hacer en el sistema educativo va a haber enfrentamientos, situaciones de conflicto y nosotros vamos a tener que administrarlas.

—E.T.: Más fácil no va a ser. Nada de lo que vale la pena en la vida es fácil. Tenemos claro que esta reforma la vamos a hacer para los chiquilines. Hay que prepararlos para la vida, para lo que les toque. Y vamos a hacerla para empoderar a los docentes y que se enamoren de la reforma. Están los sindicatos y están los docentes, y no hay que confundir las dos cosas. Lo que decimos es que el Frente Amplio no quiso hacer la reforma. En términos de decisión política nos va a costar mucho menos. El Frente Amplio proclamó la reforma y no quiso hacerla, y sabemos claramente por qué no la hizo. Si uno mira el gobierno de la educación, el Codicen más los desconcentrados, son 19 miembros que están a cargo del gobierno, y 17 son sindicalistas o afiliados. El Frente Amplio les entregó el gobierno de la educación a los sindicalistas. No tengo nada contra los sindicalistas. Creo que cumplen un rol fundamental para negociar salario, condiciones de trabajo, derechos laborales, ¿pero qué credenciales te da el ser sindicalista para gobernar un sistema que tiene 700.000 estudiantes, 50.000 docentes y 3.000 institutos a lo largo del país? Tenés que poner a gente para gobernar eso enormemente capacitada. Esto vamos a hacerlo cueste lo cueste, porque el país lo necesita.

Acá está el economista y el docente, porque el otro gran desafío que tenemos es poner a la economía de pie y empezar a generar fuentes de trabajo. Por eso vamos por la transformación productiva.

—Si la oposición llega al gobierno, el vicepresidente va a cumplir un rol central para coordinar con todos los miembros de la coalición. Tendrá que sacar adelante una ley de presupuesto en este marco. ¿Qué perspectiva tiene de ese trabajo?

—R.S.: Creo que es un importante desafío. Tengo experiencia desde que era militante estudiantil y hasta consejero, tengo una facilidad de mediación, conciliación, acercamiento de partes. El rol de vicepresidente tiene muchísimo de eso. Creo que herramientas profesionales y personales para el desarrollo de la función tengo, no tengo experiencia parlamentaria.

—E.T.: No tiene por qué ser un parlamentario, basta con que sea un gran articulador y negociador. Además, tenemos otros actores políticos en nuestro proyecto que son grandes articuladores con gran experiencia parlamentaria como lo son Adrián Peña y Ope Pasquet. Tenemos un equipazo a nivel político y a nivel técnico.

