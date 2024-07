Temporada de cancelaciones

En las últimas semanas fueron cancelados los espectáculos de Luis Miguel, Europe, Air Supply, José Luis Perales, Enrique Bunbury y Bob Esponja, entre otros. Los productores adujeron razones técnicas, logísticas o sanitarias, pero son síntomas de un mercado saturado de propuestas, que, ante la suba de los precios de las entradas arriesgada por los productores, no es capaz de asimilar la totalidad de la oferta. Y algunos pagan el pato.

El recital de Luis Miguel, programado para el 10 de octubre en el Velódromo (cuya capacidad máxima es de unas 14.000 personas), fue cancelado por Clever Producciones “debido a cambios en la logística del Tour, ajenos a la responsabilidad del artista”. El escrito no aclaró quién fue el responsable de dichos cambios, pero según supo Búsqueda apenas se llevaban vendidas 3.500 entradas (ver número 1.681).

Otro tanto sucedió con el espectáculo del dúo romántico australiano Air Supply, anunciado también por Clever para el 2 de octubre en el Palacio Peñarol. En el comunicado, el productor Francisco Bello manifestaba “el orgullo de su empresa” por organizar el show, y agregaba que “es muy gratificante trabajar para que el público disfrute de sus ídolos y para que Montevideo esté cada vez más en la agenda de los espectáculos más importantes del mundo”. El show fue postergado en primera instancia para el 2 de octubre “por motivos de salud”, pero no se concretó.

La banda de pop-metal sueca Europe se presentaría ese mismo día en el Teatro de Verano (4.200 localidades), y su actuación fue suspendida “por razones de fuerza mayor”. El recital de Perales fue anunciado y levantado antes de que las entradas estuvieran a la venta, y las presentaciones anunciadas de Bob Esponja en el Palacio Peñarol para las vacaciones de setiembre no contaron con el respaldo de la gente y fueron canceladas.

Verónica Piana, responsable de Majareta producciones, informó que el recital de Bunbury en el Plaza se canceló un mes antes de la fecha por inconvenientes en el armado del escenario. La productora opina que la oferta de música en vivo es abundante pero el público no dispone de dinero para todos. “Hay shows que se sobredimensionan y artistas que están de vuelta. Ahora la gente puede elegir entre siete u ocho espectáculos importantes por mes”, declaró..

Una práctica empresarial bastante usual y antipática en los últimos años es el cambio de escenario, por ejemplo del Velódromo al Teatro de Verano, y de éste al Plaza debido a la escasa venta de entradas. La reubicación de las localidades suele perjudicar a quienes compraron las más caras, que pueden quedar a dos o tres metros de quienes optaron por otras más económicas.

El caso más reciente fue el del colombiano Juanes, quizá el mayor fracaso de público de la temporada. Originalmente fue fijado para el Velódromo, luego se lo trasladó al Ramón Collazo y no superó los 2.000 espectadores.

La otra desilusión fue el festival Primavera Cero, que con un atractivo cartel (Tan Biónica y Babasónicos de Argentina y la reconocida banda alternativa estadounidense Garbage) convocó entre las dos fechas a unas 2.500 personas.

El aumento reciente del precio promedio de las entradas —en esta temporada son habituales los sectores populares a $ 1.000 y preferenciales a $ 2.000, $ 3.000 y hasta $ 4.000, como en el caso de Slash— es mencionado por varios agentes de espectáculos como uno de los principales motivos de la escasa asistencia a varios conciertos. “Paul McCartney subió el listón, pero los bolsillos son los mismos”, opinó uno de los consultados.

En ocasiones, no todo lo que brilla es oro. Algunos productores consultados por Búsqueda explicaron que un teatro aparentemente lleno no es sinónimo de éxito: puede que se hayan vendido mal las entradas más caras y la ecuación no cierre, que se habilite el famoso “dos por uno” en los últimos días de venta para atenuar las ya seguras pérdidas o inclusive que se regalen entradas a través de los auspiciantes. En el reciente show de la emblemática banda de metal Megadeth, en los últimos días bajaron sensiblemente los precios de las entradas: de $ 2.000 a $ 1.000.

Sin llegar a agotar los tiques, en las últimas semanas también tuvieron un buen marco de público los recitales de Marc Anthony y Chayanne en el Estadio Centenario (20.000 espectadores), de Fito Páez en el Velódromo (8.000), y Skay Beilinson, Charly García, El Cuarteto y Megadeth, todos en el Teatro de Verano.

Pero la agenda no para y marca, además de Slash, el recital de Silvio Rodríguez en el Estadio Centenario (jueves 29) y el de Calle 13 (jueves 15) en el Velódromo, entre otros.

Además, el Teatro de Verano recibirá con entradas seguramente agotadas a Norah Jones (7 de diciembre). Será el mismo escenario donde actuarán Extremoduro (el 16 de diciembre), El Cuarteto de Nos (el sábado 24 de noviembre) y el solista tropical emergente Denis Elías (el 13 de diciembre).

