Tenemos que hablar

Adam (Mark Ruffalo) sigue día a día, una rutina precisa, desde hace cinco años. Como un reloj. Y así se mantiene sobrio. “Recuerdo cuando no podía contar ni cinco días”, confiesa. Y, como la inmensa mayoría de las personas que viven en este siglo, cada jornada recibe una impresionante cantidad de estímulos sensuales con los que debe lidiar para no caer y romper su marca. También, como la inmensa mayoría de las personas, parte de su realidad mediatizada por la televisión, por eso su sistema de apoyo para mantenerse sobrio consiste en privaciones. Por ejemplo: en no tener televisor en su casa y en quitar el aparato de la habitación del hotel donde se encuentre de viaje por trabajo.

Ruffalo es un adicto al sexo. Está en plena recuperación. Y estos últimos cinco años ha vivido en castidad. Mike (Tim Robbins), su tutor en el Programa de Recuperación de 12 pasos, le dice que ya es hora, que no es cuestión de vivir como un monje, y lo alienta a salir con Phoebe ( Gwyneth Paltrow ), la chica linda, deportista e independiente que conoció hace muy poco en una cena snob donde un chef preparó insectos y con la que tuvo una charla que solo se tienen guionadas. Phoebe viene de una mala experiencia con un alcohólico, así que no quiere saber de nada con adictos.

Este reparto coral busca la sobriedad sexual, que es, básicamente, no hacer aquello que supuestamente en un comienzo era divertido, un estímulo vital: no masturbarse y no mantener relaciones sexuales fuera de la pareja con la que se está comprometido, tampoco realizar actividades semejantes en lugares públicos, además de un largo etcétera, que incluye no forzar a alguien a tener sexo ni usar cámaras ocultas para grabar imágenes debajo de las polleras de las compañeras de trabajo.