Titanes en el ring

La jugada de ABC consistió entonces en aprovechar las convenciones del Partido Republicano y del Partido Demócrata a desarrollarse en el mes de agosto, la primera en Miami y la segunda en Chicago. Con ese fin contrataron a dos intelectuales para que en diez debates confrontaran sus distintas posiciones político-ideológicas. Los elegidos fueron el conservador William F. Buckley Jr. y el liberal Gore Vidal. Ofició como moderador Howard Smith, una conocidísima figura de los noticieros de la época. La jugada fue brillante para los intereses de ABC, que desplazó cómodamente de los primeros lugares a los otros competidores y que para los entendidos cambió la televisión para siempre al marcar el fin de la visión objetiva e iniciar la era moderna del discurso público en los medios de comunicación. Como agudamente afirma ante la cámara un ex director de la cadena ABC: “La discusión es el azúcar y todos somos moscas”. De esta serie de debates, su organización, su entorno político-social y de las personalidades de ambos contendores nos ilustra el excelente documental Best of Enemies (EEUU, 2015), que puede traducirse como “Lo mejor de los enemigos”, escrita y dirigida por Robert Gordon y Morgan Neville, que puede verse en la grilla de Netflix.