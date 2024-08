Transparente y honda

A los 95 años, Vitale es la última sobreviviente de la Generación del 45, que integró con su primer marido, Ángel Rama, fallecido en un accidente aéreo en 1983. Sobre su pertenencia a aquel grupo, donde predominaban críticos, narradores y ensayistas, Vitale comentó en 2015 a Búsqueda: “No siento ni orgullo ni rechazo por esa generación, pero a mí lo que no me gusta es el criterio de las generaciones. Cuando se habla de la Generación del 45 siempre se piensa en escritores. Para mí, una generación son también pintores, músicos, todos los que integran el ámbito en el que una creció y evolucionó. Lo otro me parece reduccionista”.