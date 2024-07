Tras el “golpe de fortuna” en la búsqueda de desaparecidos, el Poder Ejecutivo confía en que encontrará más restos

Felipe Michelini se encontraba en La Haya cuando el martes 27 recibió un llamado desde Uruguay: en un barranco lindero al ex Batallón de Infantería 13 habían encontrado un cuerpo. Integrante del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia y referente en la búsqueda de detenidos desaparecidos durante la dictadura (1973-1985), para Michelini la noticia fue “aún más impactante” desde la lejanía, pero igual de llamativa que para los familiares, a los que luego él se la comunicó. “Quedaron altamente sorprendidos porque no se lo esperaban, si con el 85% del área no había aparecido nada hay siempre un sentimiento de decir: ‘¿para qué?’”.