Tribunal de Apelaciones consideró que el “caso Roslik” prescribió porque nadie se preocupó por seguir la investigación durante años

En una extensa sentencia de más de 50 páginas el Tribunal de Apelaciones Penal de segundo turno consideró por unanimidad que el homicidio del médico Vladimir Roslik en Fray Bentos prescribió, porque la causa estuvo inactiva durante años y los indagados no deben “sufrir” por la demora de la Justicia.

En ese marco, subrayan en particular los principios de legalidad y de irretroactividad de la ley penal más gravosa como dos de los pilares fundamentales sobre los que se sustenta el régimen democrático republicano y el ordenamiento jurídico en Uruguay. Señalan que tanto estos principios como el instituto de la prescripción tienen larga tradición en el país, por lo que no fueron “construidos” adrede para beneficiar a los violadores de derechos humanos.

Pero la sentencia, redactada por Corujo, agrega otro elemento innovador. El magistrado señala que no son los imputados los que deben “sufrir” la inacción de los tribunales. Y en este caso la sentencia da cuenta que la causa Roslik estuvo detenida durante muchos años —sin estar archivada— hasta que por una decisión del presidente José Mujica se excluyeron todos los casos de la ley de caducidad, y recién allí se reactivó el caso en el juzgado letrado de Fray Bentos.

“En el presente caso la inacción de quienes estaban encargados de velar jurisdiccionalmente por la causa penal (que tenían sin debido control funcional desde 1990) reabrieron la instrucción no por ser un hecho notorio e histórico para la ciudad de Fray Bentos el homicidio y las circunstancias que lo rodearon, no por iniciativa del titular de la acción pública o en el peor de los casos por el órgano jurisdiccional —a sabiendas de que hacía años que se estaban juzgando y condenando decenas de casos donde se habían violado los derechos humanos— sino por la resolución 322 del Poder Ejecutivo de fecha 30 de junio de 2011”, argumenta la sala en la sentencia dictada el 15 de mayo y a la que accedió Búsqueda.

Muestra de la inacción que tuvo la causa es que el expediente ni siquiera se encontraba en el juzgado, sino que estaba en la sede de la Presidencia de la República y fue devuelto en setiembre de 2011 al juzgado.

“Él o los justiciables no son responsables de velar por la celeridad de las actuaciones de las autoridades en el desarrollo del proceso penal ni por la falta de la debida diligencia”, señala el texto de la resolución judicial. “No se puede atribuir al indagado en un proceso penal que soporte la carga del retardo en la administración, lo cual traería como resultado el menoscabo de los derechos que le confiere la ley”.

Para el tribunal, entonces, “se pudo pero no se hizo” nada en este caso, teniendo en cuenta que se estaban investigando otros casos similares desde 2005 y que la propia Suprema Corte de Justicia había declarado inconstitucional la ley de caducidad en 2009.

“Nada podrá invocarse por haber decidido no accionar por inconstitucionalidad en estos casos, por lo cual no puede continuarse, ahora, a costa de los derechos humanos”, razona.

A criterio del tribunal “extender el plazo de prescripción” es “avasallar los derechos adquiridos y consagrados en el artículo 10 y 72 de la Carta y de rango legal en consonancia con los artículos 1, 15 y 85 del Código Penal que rige desde 1934”.

En esa línea la sala cita al jurista Francesco Carne­lutti, quien afirmó que “si hay una ley cuya irretroactividad es indiscutible, esa es la ley penal” porque “el cometido de la irretroactividad está nada menos que en la tutela de la libertad del ciudadano”.

Corte Interamericana.

En consonancia con esto, los magistrados cuestionan la competencia que algunos autores atribuyen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia indica que este tipo de delitos son imprescriptibles por tratarse de crímenes contra la humanidad.

“Pretender aplicar tipos penales que no existían al momento de su comisión es aplicar directamente el derecho penal del enemigo donde sus garantías no importan, garantías que fueron producto de siglos de lucha, contra las tendencias autoritarias por lo que, entonces, no puede hablarse de un debido proceso, destruyendo los derechos inherentes a la personalidad humana que se dice defender”, señalan.

Agregan que “no es cierto” que los derechos humanos “se expandan como regla universal” y ponen como ejemplo que el propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas “a propuesta de Rusia y con el apoyo de China, India y los países asiáticos y musulmanes” aprobó una declaración de los “valores tradicionales de las sociedades”.

“Esa declaración es el primer documento formal con que cuentan las sociedades que culturalmente no adhieren a la noción europea de ‘derechos humanos’”, argumentan.

“Uruguay, en cambio, no solo ha sometido a juicio a los responsables sino que ha extraditado y ha condenado a responsables de violaciones a los derechos humanos durante el proceso cívico-militar sin menoscabar ninguna de sus garantías y no lo hará, a juicio de este tribunal en abierta violación” de los principios constitucionales, concluyen.

2014-05-29T00:00:00

