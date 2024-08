Trono de sangre

El 1º de febrero de 2013, Netflix liberó su primera serie original de un tirón: House of Cards. Los 13 capítulos de la primera temporada estuvieron disponibles el mismo día, todos a la vez, para los abonados al servicio de streaming. La jugada fue arriesgada pero estaba sustentada en un hecho fácilmente comprobable que Netflix supo explotar con la emisión de otras ficciones previamente desarrolladas para televisión: la inmensa mayoría del público que consume producciones televisivas lo hace a través de la web, recurriendo a transmisiones instantáneas, viendo varios capítulos de forma sucesiva durante un mismo día, cuando quiere o cuando puede, como quien lee una novela. La manera como ingresó House of Cards al público —y la manera como el público ingresa a la serie— determinó la consolidación de un paradigma que venía gestándose desde el lado de los consumidores y no desde los productores, emisores y distribuidores. Desde el próximo martes 30 estará disponible la quinta temporada.

House of Cards nació cuando el director David Fincher le ofreció al guionista Beau Willimon realizar la adaptación de la homónima serie británica de la década de 1990 —también en Netflix—, basada en una novela de Michael Dobbs, House of Cards, publicada originalmente en 1989 y traducida al español en 2014. El libro conforma una trilogía que se completa con To Play the King y The Final Cut, también llevadas a la televisión por la BBC. Dobbs usó Ricardo III de Shakespeare como plataforma y desarrolló la historia ins­pirándose en los años que trabajó con Margaret Thatcher. Parece que no la quería mucho.

Willimon también tenía experiencia en la política. Estuvo en las campañas al Senado de Charles Schumer y Hillary Clinton. En 2004 acompañó a Howard Dean en las internas del Partido Demócrata. Tenía treinta y tantos y una nominación al Oscar por el guion de Secretos de Estado, de George Clooney, cuando fue convocado por Fincher para escribir sobre lo que hacen los políticos cuando nadie los ve. En Secretos de Estado, un thriller que gravita en torno a los entretelones de unas enmarañadas elecciones internas del Partido Demócrata, la política establece el marco: en el corazón del filme se activan otros asuntos. Y es lo que precisamente Willimon afinó en House of Cards. También siguiendo a Shakespeare.

La serie acompaña a Frank Underwood (Kevin Spacey en papel a medida), político que no titubea en llevar a cabo cualquier procedimiento (mentir, manipular, inculpar, traicionar, matar) con tal de lograr sus cometidos. Y, como se verá, llega lejos. Underwood es un villano astuto, inteligente, entrador. Como Ricardo III (que Spacey interpretó en Inglaterra y EEUU), Frank tira abajo la cuarta pared y habla y hace confesiones y hasta comentarios cínicos y divertidos al espectador, suministrándole información incómoda y volviéndolo una especie de cómplice. “No podemos dejar de identificarnos con él”, escribió Paula C. Blank en The Washington Post: “De lo contrario nos identificaríamos con los tontos”. El imbatible Underwood está casado con Claire (Robin Wright), que es, como se lo indicaron a la actriz cuando comenzaron a ensayar, la Lady Macbeth de Ricardo III. Ingeniosa, inteligente, fría y seductora, tiene una impresionante capacidad para transformar la energía oscura de sucesos adversos en viento a favor. Los Underwood no tienen hijos pero no están solos. Hay un grupo de colaboradores, agentes de seguridad y personal de confianza, una periodista con mucha curiosidad —y hambre de poder—, un reportero devenido ciberterrorista, y una fauna política de lo más variada que incluye un presidente medio salame y una congresista que se casa de apuro para proyectar su campaña presidencial. Hay intrigas, alianzas, tensiones. Y algunos cadáveres. Hay una fotografía comprometedora de un pasado vinculado al Ku Klux Klan. Y un ex soldado soviético que sobrevivió a un fusilamiento e integró el KGB y que ahora es presidente de Rusia —y que si quiere, gana por goleada un casting para némesis de James Bond.

La modélica puesta en escena evidencia que el asunto va en serio. A veces demasiado: en su necesidad de reafirmarse como la ficción que trata asuntos pesados, House of Cards se toma demasiado en serio a sí misma. No le ha ido mal: lleva acumuladas 165 nominaciones a diferentes galardones y ha sido premiada en 26 ocasiones. Emmy para Fincher, Globo de Oro para Wright, dos premios del Sindicato de Actores para Spacey, uno del Sindicato de Escritores para Willimon, que dice no leer reseñas porque estimulan su lado más competitivo y mezquino.