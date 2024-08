UPM invertirá cerca de 500 millones de euros menos en Uruguay

En agosto del año pasado, días después de que UPM anunciara su decisión de construir una segunda fábrica en Uruguay, el gobierno celebró la noticia con un video que detallaba los términos del acuerdo. “Los números no son fríos por una razón simple: ellos repercuten en la vida de cada uno de nosotras y de nosotros y en el desarrollo del país”, afirmaba parte del mensaje elaborado por la Presidencia de la República, que enseguida mencionaba como uno de “los aportes que hará la empresa con ese objetivo” la “inversión en la planta” de US$ 2.700 millones de dólares.

Aunque la cifra es correcta, UPM no invertirá ese total únicamente en el país. Varios de los contratos que la pastera finlandesa debe cerrar para la construcción de la fábrica son firmados con empresas que operan en otros lugares, como el anunciado este martes 18 con el proveedor austríaco de equipamiento Andritz, que se hará cargo del suministro de equipos y procesos para la producción de fibras de celulosa en la nueva planta que se levantará cerca de Paso de los Toros.

Según pudo confirmar Búsqueda, el monto de la inversión del contrato de UPM con Andritz se encuentra contemplado en el monto total anunciado para la inversión de la planta. En sus diversas comunicaciones oficiales desde la firma del contrato con Uruguay en julio de 2019, UPM ha hecho siempre referencia a una inversión propia de US$ 2.700 millones “en la planta industrial”, sin asegurar que el destino de ese desembolso fuera solamente Uruguay. Sí ha aclarado que destinará otros US$ 350 millones en actividades portuarias en Montevideo e instalaciones locales en Paso de los Toros. Sin embargo, la cifra de US$ 2.700 millones fue tomada por Presidencia para su video y destacada públicamente por varios ministros como un derramamiento entero para el país.