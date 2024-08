Un Piso Digno, la fundación que creó el exministro de Desarrollo que recorre asentamientos para mejorar viviendas precarias

Son algo más de las dos de la tarde. De las puertas de un gran centro comercial sobre la Avenida Carlos María Ramírez en el barrio del Cerro sale sonriente Pablo Bartol. Viene de una ferretería, uno de sus lugares favoritos. Abre el baúl de su auto y saca una de esas sillas de oficina con rueditas. En sus manos lleva una trincheta y una cinta adhesiva azul recién compradas. El asiento de la silla tiene una pequeña rotura que deja al descubierto un pedazo de polifón. “¿Quedará prolijo esto?, se pregunta mientras trata de desenrollar la cinta y cortarla para emparchar lo que está roto. Pero lo único que consigue es abrir uno de sus dedos con el filo de la hoja de la trincheta. La cinta no pega, la sangre empieza a escurrirse en su mano y Bartol se encoge de hombros. “¿Viste?, me quise hacer el Bob el constructor y soy un desastre”. La silla vuelve a su lugar así cómo estaba, Bartol se pone una curita y arranca rumbo al asentamiento 19 de Abril. Primera parada.

El exministro de Desarrollo Social, cesado en su cargo el 1º de mayo de este año, tiene un nuevo plan. Un proyecto al que le está dedicando tiempo, ganas, energía. Dice que cuando se quedó afuera del ministerio fue hasta Paysandú a despejar la cabeza, pero a los tres días ya estaba recorriendo uno de los asentamientos de esa ciudad sobre el arroyo Sacra. Ahí empezó a conectar nuevamente con una idea que lo “desvela” desde hace tiempo. Bartol no quiere que haya niños pisando barro dentro de sus casas. Sostiene que tiene que haber, sin metáfora, un “primer piso de dignidad”, un mínimo en cada casa precaria para que al menos en eso “Uruguay no se parezca a África”, que los niños no aprendan a gatear en el lodo. Por eso creó la fundación Un Piso Digno, que básicamente consiste en ponerles madera a los pisos de tierra en los pequeños ranchos de lata que se multiplican en los asentamientos al borde de la ruta en los accesos a Montevideo y en otras zonas de la periferia. Con eso, argumenta, intenta generar un mínimo confort y paliar los estragos respiratorios que hace la humedad en la salud de los niños y los adultos.

Una de las referentes del barrio le dijo que había una posibilidad de mejorar su hogar y Jackeline no lo dudó y ahora se muestra agradecida y aliviada de poder enfrentar los días de lluvia con menos preocupaciones. “Yo confío”, dice sobre la llegada de Bartol. “No me gusta ser mala con nadie. Yo no soy mala. Si yo puedo dar una mano también la doy. En ese sentido no tengo problemas”. Sus días transcurren rutinarios entre lavar ropa, tomar unos mates y llevar al jardín y a la escuela a sus niños, que van desde los ocho meses a los nueve años. No tiene noticias del progenitor de uno de ellos. El padre del resto está preso. Le robaba para consumir pasta base y a ella “no le quedó otra” que denunciarlo. Igual, asegura, no fue preso por eso.