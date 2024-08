Un brutal festín vikingo

En La bruja narró la caída de una familia puritana de Nueva Inglaterra tras ser expulsada de su comunidad. Pequeña en su escala, grande en su ambición y deslumbrante en su creación de climas, el drama terrorífico ambientado en el siglo XVI muestra a sus personajes dialogando en el inglés de la época, una señal de que la devoción de Eggers por el pasado no solo se detenía en lo visual, con un diseño de vestuarios y escenarios fidedignos a la época, sino también en lo auditivo.

Con un rodaje demandante con historias repletas de ecos a la producción de Apocalypse Now y un elenco de primera línea encabezado por Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy y Ethan Hawke, El hombre del norte es la pisada más hollywoodense que Eggers ha dado hasta la fecha. La historia es familiar pero no por ello conocida. Narra el periplo del príncipe Amleth, quien decide vengar la muerte de su padre en manos de su tío. En las manos de Eggers, el mito nórdico, que inspiró La tragedia de Hamlet de Shakespeare, es convertido en una odisea sanguinaria en la que el interés por reconstruir en la ficción un relato anclado en la investigación persiste pero se ve relegado ante una narración que se inclina por la acción y no por el diálogo.