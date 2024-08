Un propósito glorioso

En su biografía Lecciones del liderazgo creativo (Conecta, 2020) el ex director ejecutivo de The Walt Disney Company, Bob Iger, narra los orígenes de la plataforma Disney+ como un compromiso del conglomerado para “convertirse en un distribuidor” de sus contenidos “directamente a los consumidores, sin intermediarios”. Dos años después de su lanzamiento en Estados Unidos, el futuro de las producciones de Disney es uno dictado no solo por una experiencia multiplataforma, sino también por uno de propiedades intelectuales capaz de combinarse a gusto, ya sea con Los Simpson versionando a los superhéroes de Marvel o mezclando un poco de Star Wars dentro de alguna otra franquicia.