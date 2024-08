Un solo corazón

David Bowie nunca hizo público el cáncer de hígado que lo llevó a la muerte el 10 de enero de 2016, dos días después de su 69º cumpleaños. Se lo habían diagnosticado 18 meses antes, pero prefirió guardar el secreto, una decisión similar a la de Freddie Mercury. Ambos eran grandes amigos. Para Lesley-Ann Jones, autora también de una biografía sobre Bowie, “los dos tenían muchísimo en común”. Además de haber grabado juntos el clásico Under Pressure, habían sido golpeados por la vida de jóvenes y tuvieron que luchar por sus carreras. “Y a pesar de que eran dos artistas y estilos muy diferentes —dijo Jones— constantemente se estaban reinventando”. No tenían barreras y ningún tipo de restricción en su música. Meses después de la muerte de Bowie, Jones editó Hero: David Bowie, que generó polémica a raíz de la posibilidad de que el cantante se hubiese suicidado. “Cuando estaba escribiendo el libro, entrevisté a un locutor británico de la radio BBC llamado Andy Peebles. Él me dijo que en el mundo de la música se estaba corriendo la voz de que Bowie se había quitado la vida cuando se enteró de que tenía cáncer. Lo que yo hice fue citar sus declaraciones en mi libro. De todas formas, si Bowie se hubiese suicidado, no lo culparía para nada”.