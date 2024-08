Una “banda de matones” con pujas de poder en “zona liberada” de la Ámsterdam, que Peñarol puso en seguridad y se le fue de control

Disparos. Balas que salen de un revólver para matar. Cuando sale la bala se oye el ruido. Unos disparos se escuchan en la madrugada del miércoles 28 de setiembre en una plaza de Santa Lucía. El estruendo rompe el clima de festejo de unos hinchas de Peñarol reunidos para celebrar el aniversario del club de fútbol. Hay heridos por esos disparos. Y días después habrá un muerto. Fueron hinchas de Nacional los que esa noche tiraron para poder robar una bandera, un “trapo” en la jerga barrabrava. Pasan los días. Y hay otros disparos. Ahora suenan en un baño de la tribuna Amsterdam, en el Estadio Centenario. Cae la tarde del domingo 23 de octubre y juega Peñarol contra Rampla Juniors. Todavía no termina el primer tiempo de ese partido que no tiene goles. Y entonces se escucha el ruido de disparos que salen de un revólver y retumban en las paredes de uno de los baños de la Amsterdam. En la cancha sigue rodando la pelota mientras el hincha herido busca salir del estadio caminando y sin llamar la atención. Se tambalea hasta que cae exhausto al pie de las escaleras. Los funcionarios del Centenario lo trasladan al Hospital de Clínicas. Ya no se jugará el segundo tiempo. El partido de fútbol queda suspendido. Las autoridades lo informan en vivo y en directo por la televisión mientras las imágenes muestran a la Policía con perros rastrillando la tribuna vacía en busca del arma de los disparos. Es una de las últimas postales del fútbol uruguayo.