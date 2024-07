Una gestión presidencial marcada por la “revolución digital irreversible” y hacer de una pasión una política de Estado

El 4 de mayo de 2007 The New York Times publicó un artículo sobre el arrepentimiento que existía en el sistema educativo de Estados Unidos por haberse embarcado, casi una década atrás, en programas de entrega de computadoras personales para sus estudiantes. Muchas escuelas habían abandonado o pensaban abandonar los programas, pues, pasados 10 años, no tenían evidencias de que las computadoras hubieran mejorado los resultados académicos e incluso los alumnos las utilizaban para hackeos, descarga de pornografía y copiarse en los exámenes.