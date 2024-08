Una investigadora para que la oposición “se deje de joder” y que terminó con pedidos de procesamientos y “sin camisetear”

Lo que se acordó fue que se investigara desde el año 2000, cuando gobernaba el colorado Jorge Batlle, en adelante. La entonces senadora y actual vicepresidenta Lucía Topolansky fue una de las voces oficialistas que argumentaron la decisión. “Le dimos la comisión y empieza en el 2000 porque los hechos hay que contextualizarlos. Se puede estar de acuerdo o no con un plan estratégico, y eso es política”, afirmó en una rueda de prensa. Después levantó un poco más el tono. “Acá no se enriqueció nadie, nadie se llevó nada al bolsillo y no hay ilegalidades. Le dimos (la investigadora) para que se dejen de joder, porque si no, se pasan con un lloriqueo: ‘Ay, no me dan la comisión, no me dan la comisión’. Bueno, tomala, investigá y cascate, porque va a tener que funcionar todos los días”, dijo en su momento. Y agregó: “No trajeron en la denuncia ni una prueba ni un hecho, dijeron ‘presuntas’, pero tenés que probarlas, porque la Justicia precisa pruebas”.