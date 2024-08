Una nueva Constitución, la batalla que prepara Mujica para el futuro

No había ansiedad en la chacra presidencial de Rincón del Cerro como tampoco se sentía por las calles de Montevideo ni en el interior del país. El triunfo de Tabaré Vázquez era considerado casi como un hecho y por eso Mujica se mostró dispuesto a hablar sobre su rol en los próximos años antes incluso de que se cerraran las urnas.

Con un tono más pausado al habitual y satisfacción en el rostro, adelantó ese día a Búsqueda que su gran batalla para los próximos meses será lograr una reforma constitucional con cambios profundos y no solo electorales, promover la enseñanza técnica y colaborar con un crecimiento electoral de su sector político, el Movimiento de Participación Popular (MPP), en las próximas elecciones municipales.

La primera prioridad futura para Mujica es discutir una nueva Constitución que esté vigente antes del 2020. Lo que pretende modificar de la Carta Magna, a diferencia de lo que ocurre con su sucesor Tabaré Vázquez, no es lo electoral. Coincide con que en ese capítulo son necesarios retoques para que no sea tan largo el período proselitista pero Mujica quiere cambios más profundos.

En concreto, son tres los aspectos que plantea reformar de la actual Constitución, debido a que cree que dificultan el crecimiento de Uruguay y que son lastres desde una época muy distinta a la actual.

El primero es la organización política del país. El actual presidente entiende necesario introducir en la Carta Magna una división territorial en cinco regiones que sustituya en forma paulatina a los actuales 19 departamentos.

Durante su gobierno, Mujica ya dividió a Uruguay en cinco regiones pero solo para algunas cuestiones administrativas: Metropolitana (Montevideo, San José y Canelones); Este (Maldonado, Rocha, Treinta y Tres y Lavalleja); Centro-sur (Flores, Florida y Durazno); Litoral (Colonia, Soriano y Río Negro); y Norte (Artigas, Salto, Paysandú, Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo).

Su idea es que esas regiones sean consagradas por la Constitución y “lograr una expresión del Estado distinta, pensar en una nueva organización más simple, sin sacar por ahora los departamentos pero evolucionando hacia esta división mucho más racional y que puede generar muchos ahorros”.

El segundo punto es retirar de la Constitución la inmovilidad de los funcionarios públicos y cambiar el sistema mediante el cual se rigen con el objetivo de que tengan menos beneficios. Para Mujica es injusto que los empleados del Estado disfruten de más protecciones que los privados y cree que llegó la hora de cambiar esa situación.

“El Uruguay tiene ciudadanos de primera que se rigen por el derecho público y los de segunda que trabajan en base al derecho privado. Tiene que haber cambios sustantivos en eso porque es una gran injusticia”, opinó.

Mujica anunció en su discurso de asunción ante la Asamblea General del Poder Legislativo el 1º de marzo de 2010 su intención de equiparar a los funcionarios públicos con los privados para que no volviera a ocurrir lo del año 2002, cuando la crisis económica castigó casi exclusivamente a los que trabajaban fuera del Estado. Pero pudo hacer poco al respecto. Por eso evalúa necesario una reforma constitucional.

“Fueron todas dificultades en ese sentido durante este gobierno. Tuvimos que crear instituciones públicas en el derecho privado para puentear al Estado y al derecho público. Como no pudimos cambiarlo, lo pasamos por el costado. Por eso hay que agarrar el toro por las guampas y cambiar la Constitución. Es cierto que lo público tiene que tener sistemas de contralor y todo eso pero hay que adaptarlo a la realidad y quitarle todos esos privilegios absurdos”, opinó.

El tercer aspecto que Mujica pretende modificar de la Constitución es el referido a la propiedad de la tierra. “Hay que precisar bien de quién es la tierra. En Inglaterra es del Rey, por ejemplo. Ese es un tema a discutir”, ejemplificó.

“Hay un sentimiento sagrado de que la tierra no se puede tocar desde el punto de vista impositivo. Se puede tocar la comida, subir el IVA, pero las grandes concentraciones de tierra no. Ese criterio no puede existir y para eso es necesaria una modificación constitucional. Hay que poner de quién es la tierra. La tierra es un bien de la nación y es un bien escaso. Su uso está regido por el mercado pero, ¿nada más que por el mercado? ¿Cuáles son los factores que influyen en el precio de la tierra?”, se preguntó.

“La ciudad crece y los terrenos baldíos de por acá, cerca de mi casa, que tenían muy poco valor, ahora valen mucho más. ¿Quién es el autor de ese valor? ¿El propietario del suelo, que no hizo nada, o la sociedad? Algo le tenés que transferir a la sociedad”.

Todos esos puntos son temas a discutir en los primeros años del próximo gobierno, considera Mujica, porque de lo contrario se mezclan con cuestiones electorales. “Es una reforma que hay que instrumentar en menos de dos años”, evaluó.

“Cumplir un sueño”.

El otro asunto que ocupará los primeros tiempos de Mujica como senador será la educación. En primer lugar porque pretende promover en la ley de presupuesto quinquenal un “presupuesto independiente para la UTU, acorde con sus necesidades y que le dé perspectivas de crecimiento”.

“La UTU puede ser parte de la solución a los problemas de la educación porque es más pragmática y le asegura trabajo a casi todos. Hay que darle más vida”, reflexionó.

En referencia a la enseñanza técnica, en los próximos años espera “cumplir un sueño” de carácter personal. Tan personal que involucra a su chacra de Rincón del Cerro, desde la que habló sobre su futuro esa mañana del domingo 30 de noviembre.

“Espero que el año que viene ya esté funcionando la escuela agraria acá enfrente”, dijo señalando por la ventana hacia un galpón al otro lado de la calle de balasto.

La UTU será la encargada de iniciar allí en marzo cursos de técnicas agrarias y carpintería. Los padrinos de esa nueva escuela técnica, mediante una fundación, serán Mujica y su esposa, y los docentes, chacareros y carpinteros de la zona.

El propio presidente piensa en la posibilidad de estar a cargo de alguna clase y se muestra deseoso de quedar rodeado de jóvenes estudiantes. “Alguna pavadita puedo enseñar, ¿no?”, balbuceó entre risas.

