Una tormenta política desatada por una noticia sobre Guantánamo

Además de generar inmediatas y airadas reacciones en la oposición, la noticia de que Uruguay albergará durante dos años a presos de Guantánamo, derivó en una serie de reuniones y hechos políticos que tendrán un punto clave mañana viernes 28 con la presencia del canciller Luis Almagro en el Parlamento. El jueves 20, el precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou anunció que lo citaría para que ofrezca las explicaciones en un caso que tenía ya la confirmación y la argumentación oficial en la voz del presidente José Mujica, pero que a su juicio no resultaba suficiente. “Lamentablemente el gobierno no informó, sino que desinformó en este tema. Había al menos tres versiones distintas y contradictorias sobre la llegada de estos ‘visitantes’”, dijo Lacalle Pou a Búsqueda.

El sábado 22, el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados, Jaime Trobo, se comunicó con Almagro para ajustar los detalles de su comparecencia. Días más tarde, el lunes 24, Lacalle Pou se reunió con la embajadora de Estados Unidos, Julissa Reynoso. El precandidato explicó que el encuentro estaba agendado de antemano, pero que se aprovechó para tratar la llegada de los presos como tema principal. El precandidato le transmitió las “enormes dudas” que le generaba todo el asunto. “No sabemos quiénes son, en qué condiciones vienen, si van a estar sometidos a vigilancia, si la Inteligencia Nacional está preparada para hacer el monitoreo, si esto no genera una alarma en la región”, le dijo a Reynoso.

Antes, sobre el fin de semana, la embajadora había telefoneado a los precandidatos Jorge Larrañaga (Partido Nacional) y Pedro Bordaberry (Partido Colorado) para concretar también una reunión con el fin de analizar el planteo de Estados Unidos. Ambos respondieron que no encontraban fundamento jurídico para que Uruguay aceptara la solicitud. Según explicó Bordaberry a Búsqueda, Reynoso le dijo que se trataba de un tema de derechos humanos, pero el precandidato colorado insistió con que debe haber una base jurídica para realizar la acción.

“El rey del show”. El ex presidente Jorge Batlle se refirió al tema en una columna de opinión que publicó en la red social Facebook el martes 25.“Me parece que el presidente quiere ser internacional. Se ofreció para arreglar con las FARC y el presidente de Colombia, Santos, no lo recibió en Cuba. Más tarde se ofreció para arreglar con Maduro, y el canciller venezolano le mandó a decir que no aceptaba ninguna mediación. Entonces ahora encontró un escenario mundial, de ahí nació el Guantánamo uruguayo. Trabajando duramente para el Premio Nobel. Experto en el espectáculo, rey del show, fotografiado en camiseta o con traje completo, el hombre quiere ser internacional, y esa ha de ser la razón que fundamenta todo este mamarracho”, escribió.

Además, Batlle aclaró que quienes lleguen a Uruguay “son tan libres como cualquiera de nosotros. No han cometido ningún delito. Si desembarcan a las 12 de la mañana en Carrasco a las 12.30 pueden tomar un avión e ir a cualquier parte del planeta, inclusive a los EEUU, si le dan visa. El Uruguay no los puede detener, si los deja entrar vivirán igual que cualquier turista que llega, si se quieren quedar se quedan 2 o 70 años y si se quieren ir se van cuando quieran. Si el gobierno americano no sabe cómo es la legislación uruguaya, en la visita que el presidente Mujica finalmente va a hacer (esa es la boleta) le puede explicar cómo funcionan las leyes en el Uruguay. Mientras tanto, que siga el ‘show’”.Batlle sostuvo que de esta manera Uruguay se está constituyendo en un “Guantánamo II”.