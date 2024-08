Uruguay debe tratar “a la pesca ilegal igual que al narcotráfico”, con Estados Unidos como aliado contra barcos en su jurisdicción

Desde su introducción al mercado de defensa en 2005, el ScanEagle se transformó en una tecnología de avanzada para varias fuerzas militares en todo el mundo. Un miniavión no tripulado que es puesto a volar con un lanzador neumático y se recupera con un sofisticado sistema de ganchos y cuerdas. Hoy es la joya de la Guardia Costera de Estados Unidos porque permite con diligencia y sutileza detectar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, una actividad de alta mar que preocupa mucho a ese país.